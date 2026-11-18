România a fost zguduită de un seism puternic în primele ore ale dimineții de miercuri. Cutremurul, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs la ora 02:48 și a fost resimțit în mai multe zone ale României, dar și în Republica Moldova. Mișcarea tectonică a trezit oamenii din somn și a readus în atenție activitatea seismică din regiune, fiind unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în ultimii ani.

S-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. A fost resimțit puternic în București, în zona Moldovei și în estul țării. Pe un bulevard din Iași, o cameră de supraveghere stradală a surprins mișcările provocate de cutremur.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipaje de pompieri au pornit imediat în misiuni de recunoaștere, în București și în mai multe județe.

Nu au fost anunțate pagube materiale, dar au fost câteva incidente minore. În Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie a fost rănită de piese de mobilier care au căzut peste ea. Și în județul Galați, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap, în timp ce încerca să iasă din locuință. Alți oameni au sunat la 112, cu atacuri de panică.

În ultimii ani, cutremure semnificative au mai avut loc în octombrie 2018 - cu magnitudinea 5,8, în Vrancea - și în februarie 2023, în județul Gorj, cu magnitudinea 5,7, scrie știrileprotv.ro