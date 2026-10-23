Un cutremur cu magnitudinea 7 a zguduit regiunea Tibet, din sud-vestul Chinei. Cel puțin 16 oameni au murit, iar alți aproape 50 au fost răniți. Momentele de panică au fost surprinse și de camerele de supraveghere.

În imagini se văd clădiri fără acoperișuri, pereți distruși și mormane de moloz. Salvatorii au căutat ore în șir supraviețuitori printre dărâmături, iar echipele de intervenție au pregătit corturi pentru oamenii rămași fără adăpost. Peste 300 de locuințe au fost distruse sau avariate.

Epicentrul a fost localizat în nordul Tibetului, într-o zonă muntoasă aflată la mare altitudine. Cutremurul a provocat și căderi de pietre, iar o porțiune de drum național a fost închisă. În următoarele zile sunt așteptate ninsori în regiunea afectată.