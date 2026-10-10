Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit vineri sudul statului Panama, din America Centrală. Numeroase clădiri și drumuri au fost avariate, iar mii de oameni au ieșit în panică în stradă. Deocamdată, nu au fost anunțate victime.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a precizat că ⁠cutremurul s-a produs la o adâncime de ⁠12,6 km, având epicentrul într-o zonă slab populată, la aproximativ 200 km de capitală, Panama City. Acesta a durat aproximativ un minut.

În Panama City au fost scene de panică, oamenii grăbindu-se să evacueze zgârie-norii emblematici ai orașului.

„Mi-a fost frică pentru că cutremurul a fost foarte puternic și de lungă durată. Obiectele grele, precum comodele, patul și toate obiectele din bucătărie, se clătinau”, a declarat Salomon Andion, în vârstă de 46 de ani, pentru Agence France-Presse după ce a părăsit clădirea de 15 etaje în care locuia.

Un videoclip distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare a surprins apă revărsându-se din piscina de pe acoperișul unei clădiri cu peste 20 de etaje.

„Ne confruntăm cu un dezastru major”, a declarat președintele Jose Raul Mulino, adăugând că unele drumuri s-au „prăbușit complet”.

În orele următoare, chiar dacă peste 40 de replici au zguduit Panama, Canalul Panama și mina de cupru Cobre ⁠Panama au raportat că funcționează normal, iar Aeroportul Internațional Tocumen a ridicat suspendarea zborurilor.

Cutremurele puternice sunt rare în Panama. Autoritățile urmau să organizeze, lunea viitoare, un exercițiu național de evacuare pentru a testa capacitatea țării de a răspunde în situații de urgență.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a scris pe rețelele de socializare că „urmărește cu atenție informațiile” privind cutremurul și că SUA sunt pregătite să ofere ajutor, dacă va fi nevoie, scrie hotnews.ro