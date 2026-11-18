Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, Raed Arafat, a explicat, într-o intervenție la Digi24, de ce autoritățile nu emit mesaje RO-Alert în cazul producerii cutremurelor. Potrivit acestuia, timpul foarte scurt dintre declanșarea seismului și momentul în care acesta este resimțit de populație nu permite luarea unor măsuri eficiente, iar o astfel de alertare ar putea provoca panică în rândul oamenilor.

„De fiecare dată când apare o astfel de situație încep discuții pe rețelele de socializare, unele ghidate chiar ca să creeze o anumită atmosferă, că RO-Alert nu e anunțat. Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a declarat Arafat la Digi 24.

El a explicat că cel mai important lucru este ca oamenii să știe înainte de producerea unui cutremur cum trebuie să reacționeze în astfel de situații.

De asemenea, șeful DSU a explicat că populația nu a primit mesaje RO-Alert în timpul cutremurului produs peste noapte pentru a evita și anumite nemulțumiri.

„Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit. Așa că este bine că seismul n-a produs pagube”, a mai declarant Arafat.

El a mai precizat că în timpul nopții au fost persoane care au apelat numărul unic de urgență 112 doar pentru atacuri de panică.

„Deci consider că cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze, să-și păstreze calmul și să știe cum să se pregătească din timp. Avem site-ul fiipregătit.ro și pot descărca aplicația DSU de pe Apple Store sau de pe Google Play”, a adăugat șeful DSU.

Unii români, alertați de sistemul Android

Unele persoane au primit alerte cu puțin timp înante de producerea seismului. Este vorba de cei care au telefoane cu sisteme Android, care au o funcție specială.

„Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alertscu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite. Alerta Google este o funcţie a telefoanelor Android, care foloseşte accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică şi poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă. RO-ALERT este sistemul oficial al autorităţilor, prin care populaţia este avertizată în situaţii de urgenţă”, au transmis, miercuri dimineaţă, oficialii IGSU.

Serviciul Android Earthquake Alerts este activat implicit în mod normal sau se poate porni manual din setările telefonului.

Pentru a putea primi notificări, utilizatorii trebuie să aibă locația activată și o conexiune activă la Wi-Fi sau date mobile.

Telefoanele Android folosesc accelerometrele interne pentru a detecta vibrațiile specifice undelor primare, potrivit Go4IT.ro.

Cutremur puternic în timpul nopții

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea din România. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și a fost resimțit în mai multe regiuni ale României, dar și în Republica Moldova.