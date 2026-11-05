Deși numărarea voturilor continuă, victoria democraților în alegerile pentru Congres este deja clară. În timp ce aceștia sărbătoresc rezultatul, Donald Trump a recunoscut că războiul cu Iranul a contribuit la înfrângerea republicanilor, dar a susținut că intervenția militară a meritat. Președintele a profitat de întâlnirea cu jurnaliștii pentru a le prezenta și lucrările la noua sală de bal de la Casa Albă.

Președintele Donald Trump a apărut în fața camerelor de filmat pentru prima dată de la înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. În loc să comenteze rezultatele, președintele american a ales să vorbească... despre lucrările la viitoarea sa sală de bal de la Casa Albă.

„Sunt sculptate în calcar de o frumusețe deosebită și vor avea un design corintic. Stilul corintic, considerat cel mai rafinat dintre stilurile arhitecturale.”

În discursul său, Trump nu a pomenit deloc înfrângerea electorală, fapt care îi nemulțumește pe unii republicani. The New York Times scrie că aceștia îl consideră principalul vinovat pentru pierderea Congresului, iar BBC notează că îi reproșează că a ignorat preocupările alegătorilor și s-a concentrat pe propria imagine.

VAN JONES, ANALIST POLITIC: „Asta nu este un tsunami. Este o erupție vulcanică de albastru, împrăștiată peste tot!”

Democrații au câștigat fără drept de apel alegerile parțiale de marți și au cale liberă acum să blocheze inițiativele președintelui Donald Trump, în ultimii doi ani ai mandatului său. Din ianuarie, democrații vor prelua conducerea comisiilor parlamentare și vor controla agenda legislativă și procesul bugetar. În plus, vor avea pârghii noi pentru controlul Administrației Trump: vor putea solicita documente și emite citații pentru a-i obliga pe oficiali să se prezinte în fața comisiilor.

Chuck SCHUMER, LIDERUL MINORITĂȚII DEMOCRATICE DIN ACTUALUL SENAT: „Prioritatea noastră numărul unu trebuie să fie obținerea de rezultate pentru poporul american în ceea ce privește principala problemă: costurile ridicate pe care Trump le-a impus. În al doilea rând, trebuie să combatem corupția. Aceasta este cea mai coruptă administrație din istoria Americii.”

În ceea ce privește controlul asupra activității administrației, comisiile conduse de democrați pregătesc investigații ample care ar putea viza familia președintelui, membrii cabinetului și legăturile lor de afaceri. Robert Garcia, congresmanul democrat din California care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Supraveghere, a transmis un mesaj scurt administrației Trump: „Angajați-vă avocați!" La rândul său, Donald Trump și-a îndulcit discursul și a anunțat că e dispus să colaboreze cu un Congres controlat de democrați și nu se teme că ar putea fi pus sub acuzare.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Categoric, nici vorbă. Cred că ar distruge Partidul Democrat dacă ar face asta. Pentru ce să declanșeze procedura de destituire? Pentru că avem o țară care are succes? Țara noastră este acum mai prosperă decât în orice alt moment al istoriei sale. Probabil că mă voi înțelege cu democrații, atât timp cât ei nu vor încerca să distrugă totul.”

Într-o reacție surprinzătoare, vicepreședintele JD Vance a pus pierderile electorale ale republicanilor pe seama războiului din Iran. Vance s-a distanțat astfel vizibil de poziția oficială a partidului, deși a încercat să-l protejeze pe Trump. Donald Trump a adoptat o poziție diferită.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „În ceea ce privește războiul, nu aș fi procedat altfel. Am distrus practic întreaga lor capacitate militară. Marina lor militară a dispărut. Forțele aeriene au fost distruse. Sistemele antiaeriene au fost eliminate.”

Pe de altă parte, presa americană scrie că Trump ar căuta un țap ispășitor, iar primul vizat ar fi Pete Hegseth, secretarul Apărării. Poziția acestuia este vulnerabilă, întrucât a fost unul dintre susținătorii timpurii ai intervenției militare în Iran.