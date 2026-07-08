Dezastru în China: cel puțin 15 oameni au murit, iar sute au fost răniți după ce tornade violente au măturat provincia Hubei - VIDEO

Cel puțin 15 oameni au murit și câteva sute au fost răniți, după ce tornade violente au lovit provincia Hubei din centrul Chinei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!