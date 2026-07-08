Cel puțin 15 oameni au murit și câteva sute au fost răniți, după ce tornade violente au lovit provincia Hubei din centrul Chinei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
Astfel de fenomene sunt rare în această regiune, unde, potrivit presei de stat, ultima tornadă a fost înregistrată în 2021.
În același timp, ploile torențiale și inundațiile provocate de un taifun au făcut cel puțin 4 victime în sudul Chinei. Peste 50 de mii de persoane au fost evacuate. Mii de clădiri au suferit stricăciuni, iar cel puțin 20 s-au prăbușit.