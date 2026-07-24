Este dezastru în vestul Europei, care se confruntă cu sute de incendii de vegetație - multe scăpate de sub control. Temperaturile extreme și vântul puternic alimentează vâlvătăile, în Italia, Franța și Spania - țări în care trăiesc foarte mulți moldoveni. În Franța, pe coasta Atlanticului, focuri înspăimântătoare au mistuit peste 3 mii de hectare de pădure, în doar câteva ore.

Incendiul din departamentul Gironde (Ji-ROND), nu departe de Bordeaux, s-a extins cu o viteză năucitoare, din cauza vântului și a uscăciunii. Focarul și-a mărit suprafața de șase ori, în mai puțin de trei ore. Peste 700 de pompieri și 330 de jandarmi luptă cu limbile de foc și au cerut întăriri din restul țării.



Flăcările au avansat rapid în toate direcțiile, dintr-o pădure densă de pini, și au atins înălțimi de câteva zeci de metri. Mai multe drumuri sunt blocate.

Aproape 20 de mii de localnici și turiști din campinguri au fost evacuați preventiv din zona pădurii Landes de Gascogne (Laand de Gasconie) - o zonă foarte populară, deja devastată de flăcări în 2022.

„În 19 ani, de când lucrez aici, e prima oară când văd campingul pustiu.”

Multi alții sunt în așteptarea unor eventuale ordine de evacuare.

„Ne-au cerut să ne pregătim câte o geantă. Deocamdată nu e nevoie să plecăm, dar, dacă focul își schimbă direcția, va trebui să plecăm rapid.”

„Am trecut prin asta și în urmă cu trei-patru ani, dar nu ești niciodată pregătit pentru așa ceva.Avem bagajul făcut.”

Potrivit primarului uneia dintre comunele evacuate, incendiul ar fi fost declanșat de un utilaj de defrișare. Drept urmare, prefectul departamentului Gironde a interzis „toate lucrările forestiere care utilizează motoare termice”, cât se menține alerta roșie pentru incendii. De asemenea, parchetul din Bordeaux a anunțat pedepse mai aspre, pentru folosirea focului în zone forestiere, vizând în special aruncarea mucurilor de țigară.

În Spania, rămân active mai multe focare. Cel mai grav este incendiul care pârjolește de peste o săptămână vegetația din centrul țării, între Toledo și Madrid.

Ofițerii Gărzii Civile au început să umble din casă în casă, în câteva comune, ca să se asigure că locatarii se refugiază.

Alimentate de vânt, flăcările pârjolesc tot mai mult teren, in conditiile in care Spania se sufocă. In Valencia si Granada, mercurul urcă pana la 44 de grade in termometre.