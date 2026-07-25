Donald Trump a transformat Dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă într-o tribună de atac împotriva presei și a adversarilor săi politici. Președintele american i-a criticat pe mai mulți jurnaliști de la CNN și Wall Street Journal, dar a lansat și ironii la adresa lui Joe Biden. Discursul, care a durat peste o oră, a alternat glumele cu atacurile directe.

Evenimentul, organizat la hotelul Waldorf Astoria din Washington după ce ediția din primăvară fusese amânată din motive de securitate, a reunit sute de invitați, inclusiv membri ai administrației americane. De la tribună, Donald Trump a transformat discursul într-o serie de atacuri la adresa presei.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Vreau să o felicit personal pe Kaitlan Collins de la CNN. Totul a fost despre mine. Totul este fals. Este o femeie tânără și atrăgătoare. Nu zâmbește niciodată. Zâmbește, Kaitlan. În această seară este vorba, de fapt, despre presa de știri false, despre felul în care acordați premii și scrieți sau produceți povești inventate. Sunt foarte dezamăgit că nu l-au adus pe „Fake Tapper”.”

Trump și-a continuat discursul cu ironii la adresa fostului președinte Joe Biden, făcând referire la un eveniment organizat recent la Casa Albă.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Înainte să vin eu, dacă voiai să vezi pe cineva pierzându-și cunoștința pe peluza sudică a Casei Albe, tot ce trebuia să faci era să-i pui o întrebare lui Joe Biden.”

Spre final, președintele american a reluat în glumă și tema unui nou mandat la Casa Albă, deși Constituția SUA limitează un președinte la două mandate.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Am plăcerea să anunț – și este, într-un fel, o premieră – intenția mea de a candida pentru un al patrulea mandat de președinte al Statelor Unite. Voi face asta. Voi face un anunț oficial. De fapt, cred că deja l-am făcut. Am câștigat de trei ori. Acum o voi face din nou. Mulțumesc.”

Spre deosebire de alți ani, Donald Trump a participat la eveniment fără Melania Trump, iar din sală au lipsit, de asemenea, vicepreședintele JD Vance și șeful diplomației americane, Marco Rubio. Dineul a fost reprogramat după ce ediția precedentă a fost compromisă de un incident armat, care a determinat autoritățile să ia măsuri de securitate sporite.