Directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, John Ratcliffe a plecat, marți, în Rusia pentru convorbiri cu oficiali ruși în Moscova, au relatat instituții de presă din SUA, citate de Reuters. CBS News și Axios au transmis că șeful agenției de informații a plecat fără să ofere însă informații legate de numele oficialilor ruși cu care s-a întâlnit și care ar fi temele discuțiilor. Reprezentanții CIA nu au comentat deocamdată informațiile, iar cei ai Kremlinului nu au putut fi contactați, a precizat Reuters.

Informația vine la scurtă vreme după ce s-a aflat că un avion militar de transport strategic al Forțelor Aeriene americane a aterizat marți dimineață pe un aeroport moscovit.

Kremlinul a declarat marți că nu deține informații cu privire la aeronava C-17A Globemaster III ce a ajuns pe aeroportul Vnukovo din Moscova.

Datele site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24 arată că avionul Forțelor Aeriene ale SUA a aterizat pe aeroportul situat în apropierea capitalei ruse în prima parte a zilei de marți.

De asemenea, potrivit FlightRadar24, același avion a mers duminică de pe aeroportul internațional american Charleston la Camp Springs după care, în aceeași zi, a decolat spre Riga. În Camp Springs este baza comună Andrews, cunoscută pentru că găzduiește aeronavele Air Force One cu care călătoresc președinții americani.

Potrivit CBS News, aeronava C-17A Globemaster III a fost zărită pe aeroportul Vnukovo odată cu o coloană oficială americană.

Aceasta ar fi prima călătorie cunoscută pe care Ratcliffe o face în Rusia ca director al CIA, deși agenția a menținut contacte cu serviciile de informații rusești.

CIA a jucat un rol în recentele schimburi de deținuți ruso-americane, inclusiv cel din aprilie 2025, prin care a fost eliberată din Rusia Ksenia Karelina, cu dublă cetățenie, rusă și americană, Ratcliffe implicându-se personal în negocieri.

De asemenea agenția a fost implicată și în schimbul din 2024 prin care au fost eliberați jurnalistul Evan Gershkovich de la Wall Street Journal și Paul Whelan, veteran din infanteria marină a SUA.

Fostul director al CIA William Burns a mers la Moscova în noiembrie 2021, când s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt, inclusiv cu președintele Vladimir Putin, pe care l-a avertizat să nu atace Ucraina.

Vizita lui Ratcliffe vine în contextul în care negocierile de pace în Ucraina mediate de SUA bat pasul pe loc, ambele tabere fiind în dezacord asupra unor probleme esențiale, scrie hotnews.ro.