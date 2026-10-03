Doi foști miniștri din guvernul lui Viktor Orban au fost arestați, în Ungaria, pentru fapte de corupție.

Valeria Creciun
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Fostul titular de la Cultură, Balas Hanko, a fost dus la tribunal încătușat și sub escortă. Este suspectat că ar fi abuzat de funcție într-un presupus caz de fraudă privind distribuirea a peste 46 de milioane de euro din Fondul Cultural. Anchetatorii susțin că o parte din bani ar fi ajuns ulterior în campania electorală a partidului lui Orban. 

Într-un caz separat, fostul ministru al Dezvoltării, Miklós Seszták, este suspectat că ar fi primit mită câteva milioane de euro. Parlamentul i-a ridicat imunitatea și a fost arestat preventiv pentru o lună. Seszták neagă însă acuzațiile.  Este pentru prima dată din 1990 încoace când foști miniștri sunt arestați în Ungaria.

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