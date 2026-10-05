Nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită luni de o dronă în largul Mării Neagre, în apropierea platformei Pescăruş, operată de OMV Petrom. Nava a fost cuprinsă de flăcări și s-a scufundat, iar la operațiunea de salvare au intervenit autoritățile române. Doi oameni au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, a anunțat MAI a României.

UPDATE 14:10 Trei marinari raniţi au fost preluaţi de un elicopter al MAI. Alţi opt membri ai echipajului, care sunt în stare bună, au fost preluaţi de navele de salvare trimise în misiune, a anunțat Autoritatea Navala Română.

„În acest moment un singur marinar este în continuare căutat. Un trup neînsufleţit urmează să fie recuperat de pe o plută”, a anunţat ANR.

UPDATE 13:36 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane și-au pierdut viața, anunță Ministerul Afacerilor Interne.

„Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență. Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație desfășurând activități specifice”, a anunțat MAI.

Imagini de la operațiunea de salvare au fost publicate de MAI.

UPDATE 12:42 Nava Royad Mammadov, construită în 2006, naviga sub pavilionul Saint Kitts și Nevis. Nava se îndrepta spre portul Ravenna (Italia), cu sosire estimată pentru 12 octombrie. Ultima dată oprise în portul Izmail din Ucraina, pe 18 septembrie, potrivit site-ului de monitorizare a pozițiilor navelor VesselFinder.

Autoritatea Navală Română anunță că s-a produs un incendiu la bord. Comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt daţi dispăruţi.

„Astăzi în jurul orei 11.00, Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC Constanţa (Maritime Rescue Coordination Centre), a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav, petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanţa a solicitat intervenţia ARSVOM şi mobilizarea navelor de salvare”, au transmis reprezentanţii ANR, într-un comunicat citat de Ziua Constanța.

ANR a menţionat că au fost mobilizate mai multe unităţi de intervenţie, printre care nava „SAR APOLLO” (plecată din Sulina) şi „SAR ARTEMIS” (plecată din Dana 72). De asemenea, a fost solicitată şi intervenţia navei „SAR ARES”.

„Din primele informaţii comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruţi”, a mai precizat ANR.

Incidentul a fost raportat în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în timp ce Garda de Coastă a indicat o poziționare la circa 9 mile marine sud-est de Platforma Pescăruș.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a anunțat că este în derulare o operaţiune de salvare.

„Luni, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor”, a anunţat ARSVOM.

Potrivit acestora, navele SAR Apollo şi SAR Ares s-au deplasat în zona respectivă.

De asemenea, la misiunea de salvare participă şi o navă a Gărzii de Coastă.