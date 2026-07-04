Un inel spectaculos, încărcat cu simboluri americane și realizat din sute de pietre prețioase, a fost oferit președintelui SUA, Donald Trump, de Ziua Americii, într-un eveniment organizat la Bruxelles. Piesa, decorată cu diamante, rubine și aur de 18 karate, a fost prezentată ca un omagiu de lux din partea industriei diamantelor din Anvers, potrivit CBS News.

Câteva zeci de diamante formează două litere uriașe „T”, alături de steagul „Stars and Stripes” și inscripțiile „1776” și „2026”. Alte zeci conturează numerele 45 și 47, în forma logo-ului Superman. Un vultur cu aripi din diamante poartă un scut din rubine și strânge o ramură de măslin din smaralde, sub un „250” radiant și deasupra expresiei „250 YEARS USA”, gravată în aur de 18 karate.

În total, 321 de diamante, 56 de safire, 13 smaralde și șase rubine încrustează inelul din aur, de dimensiunea unui ceas, oferit în această săptămână lui Bill White, ambasadorul SUA în Belgia, pentru a fi transmis președintelui Trump.

Inelul oferit lui Donald Trump/ ctvnews.ca

Mesajul lui Trump

„Un mulțumesc special prietenilor mei din Anvers pentru magnificul inel Freedom 250”, a declarat Trump într-un mesaj video preînregistrat, în cadrul unui eveniment care a marcat aniversarea de 250 de ani a Americii, la Bruxelles.

Isidore Mörsel, președintele Antwerp World Diamond Center (AWDC), a oferit inelul în numele comunității de diamante din acest oraș-port belgian cu o tradiție de secole, un nod central în comerțul global cu pietre prețioase, care anul trecut s-a confruntat cu dificultăți în contextul războiului comercial amplu al lui Trump.

„Fie ca acest inel să rămână o amintire durabilă că parteneriatele adevărate, asemenea celor mai fine diamante naturale, se formează sub presiune, rezistă testului timpului și strălucesc cel mai puternic atunci când sunt construite pe încredere”, a spus Mörsel. Interiorul inelului este gravat cu mesajul „Crafted in Antwerp for Donald John Trump”.

Cadouri de lux și simbolism politic

Ca valoare, inelul este mult sub cadouri precum avionul de 400 de milioane de dolari oferit de Qatar, pe care Trump a ordonat să fie transformat în noul Air Force One. Totuși, este un exemplu strălucitor al rolului pe care cadourile ostentative — și aproape întotdeauna aurite — îl joacă în încercările de a câștiga favorurile președintelui SUA.

Un oficial de la Casa Albă, vorbind sub protecția anonimatului, a declarat joi că inelul nu i-a fost încă înmânat lui Trump.

Cadoul vine la câteva luni după ce industria diamantelor din Belgia a obținut eliminarea tarifelor vamale americane pentru importurile de diamante. În septembrie, AWDC a anunțat că a „reușit să asigure un tarif de import zero la sută” pentru exporturile anuale de peste 2 miliarde de dolari în diamante șlefuite către SUA. Un purtător de cuvânt al organizației a precizat joi că AWDC a oferit „input” Comisiei Europene în negocierile cu Trump privind un acord amplu tarifar în 2025, dar nu a făcut lobby direct pe lângă administrație.

Reguli privind cadourile primite de președinți

Președinții SUA au o marjă largă de a accepta cadouri din surse interne și externe și pot decide dacă acestea sunt destinate personal sau statului. Excepția o reprezintă cadourile de la guverne străine, interzise de clauza emolumentelor străine din Constituție fără aprobarea Congresului, deși președintele poate rambursa Trezoreriei valoarea integrală a cadoului oficial dacă dorește să îl păstreze.

Cadourile personale trebuie, de asemenea, declarate în raportul financiar anual al președintelui. Declarația lui Trump din 2025, publicată săptămâna aceasta, a dezvăluit un cadou de 250.000 de dolari — o sculptură care îl înfățișează în urma tentativei de asasinat din 2024, la un miting din Butler, Pennsylvania — precum și bilete la 10 evenimente sportive, inclusiv 10 la viitoarea finală a Cupei Mondiale din New Jersey, oferite de Gianni Infantino de la FIFA, evaluate la 15.000 de dolari în total.

Patru experți în etică din SUA au declarat pentru Associated Press că Trump s-a îndepărtat de o tradiție veche de decenii a Casei Albe de a evita acceptarea unor astfel de cadouri.

Cât ar valora inelul

Pentru realizarea inelului, AWDC a colaborat cu David Gotlib, un bijutier de lux din Anvers, ale cărui butoni pot depăși 17.000 de dolari. Nici AWDC, nici Gotlib nu au oferit o evaluare oficială, însă doi bijutieri independenți au estimat valoarea între 25.000 și 35.000 de dolari.

Consultantul în bijuterii Alexander Levinson, din Paris și Londra, a calculat costul la 25.928 de dolari, iar David Saad, bijutier de generația a treia din Canada, l-a estimat între 33.000 și 35.000 de dolari. Ambii au spus că jumătate din cost este reprezentată de materiale, iar cealaltă jumătate de manoperă.

După prezentarea inelului pe o scenă decorată cu drapelul american la Bruxelles, muziciana Alexis Wilkins, iubita directorului FBI Kash Patel, a interpretat imnul SUA în fața a peste 8.000 de persoane care au consumat Budweiser și bourbon din Tennessee și Kentucky, transmite știrileprotv.ro.