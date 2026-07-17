Donald Trump acuză China de cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie. Declarațiile președintelui american riscă să precipite tensiunile dintre Washington și Beijing, într-un moment în care liderul de la Casa Albă vrea să se întâlnească cu președintele chinez anul acesta pentru a discuta despre legăturile comerciale.

Donald TRUMP PREȘEDINTELE SUA: „Pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile prezidențiale din 2020, Republica Populară Chineză a pus în aplicare ceea ce se consideră a fi cea mai mare operațiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la obținerea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani.”



În discursul de aproximativ 30 de minute, susținut de Donald Trump la o oră de maximă audiență în Statele Unite, a apărut și numele Rusiei.



Donald TRUMP PREȘEDINTELE SUA: „Adversarii Statelor Unite, printre care se numără Rusia, China, Iran, Coreea de Nord, precum și grupări non-statale, au capacitatea de a compromite infrastructura electorală din SUA. ”



Cu toate acestea, Trump nu a prezentat dovezi că echipamentele electorale ar fi fost vreodată compromise sau exploatate de un adversar străin. În schimb, a anunțat că a declasificat sute de documente ale serviciilor de informații care, spune el, arată „vulnerabilităţi şocante” în sistemul electoral american.



Eric TUCKER, THE ASSOCIATED PRESS: „Casa Albă a publicat aseară online o serie de documente, dintre care multe ne sunt deja cunoscute, iar o mare parte din ele sunt redactate parțial. În realitate, niciunul dintre aceste documente nu conține informații care să fi putut schimba rezultatul vreunui scrutin electoral."



Donald Trump a susținut în repetate rânduri că alegerile din 2020 au fost fraudate în favoarea lui Joe Biden. Aceste afirmații au fost însă infirmate în mod repetat de experţi.



Dick DURBIN, SENATOR DEMOCRAT: „ Am văzut atât de multe exemple ale obsesiei acestui președinte în ceea ce privește alegerile din 2020. El e convins că nu a pierdut niciodată un scrutin."



Chuck SCHUMER, LIDERUL MINORITĂȚII DEMOCRATE DIN SENAT: „Discursul susținut aseară de Donald Trump nu are nicio legătură cu alegerile din 2020. Are legătură cu alegerile din 2026. Îi este teamă că va pierde alegerile din 2026 și încearcă să schimbe subiectul.”



Programate în toamnă, așa-numitele „alegeri de la jumătatea mandatului” survin loc într-un moment dificil pentru Trump și republicani, cota sa de popularitate fiind afectată de deciziile luate în legătură cu războiul din Iran și de prețurile ridicate ale petrolului.



Pe de altă parte, Trump s-a folosit de moment pentru a face apel la membrii Congresului să adopte legea privind securitatea și integritatea alegerilor. Proiectul, blocat de mai multe luni în Senat, prevede interzicerea, în mare parte, a votului prin corespondență, obligativitatea prezentării unor documente care să ateste cetățenia americană și obligă alegătorii să prezinte un act de identitate cu fotografie la intrarea în secțiile de votare.



Trump și-a susținut discursul în fața mai multor membri ai echipei sale de conducere, însă jurnaliștilor prezenți nu li s-a permis să îi adreseze întrebări. Televiziunile americane CNN, ABC și NBC au ales să nu transmită în direct alocuțiunea pe canalele lor principale, ci doar pe canalele de streaming. Trump a acuzat instituțiile media că „fac parte dintr-un complot și ar trebui să-și piardă licențele”.