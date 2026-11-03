Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor sista ajutorul financiar și militar acordat Israelului la sfârșitul acestui an. Liderul de la Casa Albă susține că a ajuns la o înțelegere în acest sens cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și că statul israelian nu mai depinde de sprijinul Washingtonului.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Fox News, în emisiunea „Fox & Friends”, în dimineața zilei în care americanii sunt chemați la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Trump susține că a convenit cu Netanyahu sistarea ajutorului

Potrivit lui Donald Trump, Statele Unite oferă Israelului aproximativ patru miliarde de dolari anual, însă acest sprijin urmează să fie oprit la sfârșitul anului.

„Acum, în ceea ce privește plata către Israel, Bibi Netanyahu și cu mine am încheiat un acord prin care oferim Israelului 4 miliarde de dolari pe an, iar în urmă cu câteva luni am convenit să oprim acest lucru”, a declarat Trump.

Președintele american a precizat că Washingtonul ar putea interveni în continuare dacă Israelul va avea nevoie de ajutor, însă nu va mai exista o finanțare anuală garantată.

„Am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai plăti Israelului. Acum, vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie de ajutor”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump a susținut că Netanyahu a fost înțelegător în privința acestei decizii și că a discutat de mai mult timp cu premierul israelian despre renunțarea treptată la sprijinul american.

„Israelul nu mai are nevoie de acest ajutor”

Donald Trump consideră că Israelul a devenit suficient de prosper pentru a-și asigura singur cheltuielile de apărare. În interviul pentru Fox News, acesta a declarat că sprijinul american nu mai este necesar.

„Nu au nevoie de el. Israelul este o țară foarte prosperă”, a spus președintele american.

Trump a criticat și modul în care ajutorul financiar acordat Israelului este folosit în dezbaterile politice din Statele Unite. Potrivit acestuia, unii democrați și politicieni de stânga invocă finanțarea americană pentru a-i critica pe republicani.

Ce prevede actualul acord dintre SUA și Israel

Anunțul lui Trump vine în contextul în care actualul acord privind asistența în domeniul securității dintre Statele Unite și Israel prevede acordarea a aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, până în 2028.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat anterior că își dorește ca Israelul să reducă treptat dependența de ajutorul militar american. Într-un interviu acordat în ianuarie publicației The Economist, acesta a vorbit despre obiectivul de a elimina această dependență în următorii zece ani.

Deocamdată, nu au fost prezentate oficial calendarul și condițiile unei eventuale modificări a acordului existent.

Anunțul vine în ziua alegerilor pentru Congresul SUA

Declarațiile președintelui american au fost făcute chiar în ziua alegerilor pentru Congres, în urma cărora vor fi stabilite toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat.

Scrutinul este important pentru administrația Trump, întrucât republicanii riscă să piardă controlul asupra Congresului. Potrivit sondajelor citate în presa americană, popularitatea președintelui a scăzut în ultimele luni, iar democrații sunt considerați favoriți pentru preluarea controlului asupra Camerei Reprezentanților.

Sprijinul militar pentru Israel a fost în mod tradițional susținut de ambele partide americane, însă criticile s-au intensificat în special în rândul aripii progresiste a Partidului Democrat și al unor voci conservatoare, pe fondul războiului din regiune și al operațiunilor militare israeliene din Fâșia Gaza, transmite Hotnews.