Președintele american Donald Trump a afirmat luni că o „schimbare de regim” este în curs în Iran, iar Statele Unite vor fi pregătite să continue bombardamentele dacă negocierile actuale cu oficiali iranieni eșuează, potrivit relatărilor AFP și Agerpres, scrie hotnews.ro.

Trump susține că „regimul s-a schimbat”

Trump a afirmat în fața jurnaliștilor, înainte de a pleca din Florida către Memphis, că presupusa schimbare de regim în Iran are loc deja deoarece „toți reprezentanții regimului conduși de ayatollahul Ali Khamenei au fost uciși”. El a declarat că negociază „cu oameni foarte rezonabili și foarte solizi” și a sugerat că aceștia ar putea conduce o tranziție în Iran, adăugând că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu este implicat în discuții.

Trump a comparat situația cu Venezuela, unde Statele Unite discută cu lideri neatribuiți formal puterii principale, considerând-o un „interlocutor formidabil”. El a amenințat că va continua să lanseze atacuri „cu bucurie” dacă negocierile nu duc la un rezultat agreabil, adăugând că nu garantează nimic privind încetarea ostilităților.

Bombardamente și negocieri – o situație contradictorie

Trump a anunțat anterior pe rețeaua sa socială Truth Social că a amânat loviturile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice din Iran pentru 5 zile, după discuții „productive” cu partea iraniană și înainte ca un ultimatum să expire – o mișcare menită să deschidă calea către negocieri de pace.

Totuși, oficialii din Iran au negat că ar exista astfel de negocieri. Agențiile de stat iraniene de știri apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au transmis că Teheranul nu a avut contacte directe cu Washingtonul, nici măcar prin intermediari, respingând astfel afirmațiile lui Trump despre discuții „productive”.

Contextul conflictului și răspunsurile iraniene

Conflictul, care a escaladat după atacurile israeliano-americane din 28 februarie care l-au ucis pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, a atras răspunsuri dure din partea Teheranului, inclusiv amenințări de a lansa atacuri asupra centralelor electrice din Israel și din regiune și de a mina Golful Persic – o zonă vitală pentru transportul de petrol.

Analistii spun că SUA își mențin presiunea pentru a forța o capitulare sau a obține concesii semnificative, inclusiv privind deschiderea strâmtorii Ormuz, închiderea căreia a perturbat semnificativ fluxurile energetice globale și prețurile la petrol.