Incident aviatic pe Aeroportul Internațional din Miami, unde două avioane Boeing s-au ciocnit sâmbătă seara, în timp ce se deplasau pe căile de rulare. Vârful aripii unui avion Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit partea din față a unui Boeing 767 aparținând companiei de transport cargo UPS. În urma impactului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni ușoare, relatează The New York Times .

Coliziunea s-a produs în jurul orei 21:00, la intersecția a două căi de rulare. Avionul Copa Airlines venea din Panama City și se îndrepta spre poarta de îmbarcare, în timp ce aeronava UPS se pregătea să decoleze spre Bogotá, Columbia.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), controlorii de trafic aerian le-au indicat piloților aeronavei UPS să acorde prioritate avionului Copa Airlines. Circumstanțele în care cele două aeronave au ajuns să se ciocnească sunt investigate.

Greg Chin, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Aviație din Miami-Dade, a declarat că două persoane au fost consultate la fața locului, fără a fi raportate răni grave.

Incidentul nu a provocat perturbări majore ale activității aeroportului. Aeronavele au fost redirecționate către alte căi de rulare, iar operațiunile au continuat în regim normal.

Coliziunea, pe fondul haosului din traficul aerian american

Accidentul s-a produs la doar o zi după ce traficul aerian din Statele Unite a fost afectat de o oprire la sol la nivel național, un eveniment rar care a provocat anularea și întârzierea a mii de zboruri.

Vineri, o defecțiune a sistemelor de comunicații ale controlului traficului aerian a determinat autoritățile federale să suspende temporar operațiunile. Potrivit oficialilor americani, problemele au fost provocate de o actualizare a echipamentelor de telecomunicații.

Consecințele s-au resimțit și sâmbătă, când companiile aeriene au încercat să repoziționeze aeronavele și echipajele, după perturbările din ziua precedentă.

Nu este primul incident grav înregistrat recent pe aeroportul din Miami. Cu puțin peste două luni în urmă, un avion cargo al companiei Amazon a ieșit de pe pistă, a lovit două vehicule și a provocat moartea a cinci persoane.

Potrivit unui raport federal, în acel caz, un controlor de trafic aerian nu i-ar fi avertizat pe piloți despre condițiile de vânt puternic înainte de a le acorda permisiunea de aterizare.

Coliziunea dintre cele două avioane Boeing este investigată de Administrația Federală a Aviației, transmite Digi24.