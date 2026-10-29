Forţele ucrainene au distrus în ultimele ore două avioane de luptă ruseşti de tip Suhoi Su-34, care staţionau pe aerodromul Marinovka din regiunea rusă Volgograd (sud), şi au lovit, de asemenea, infrastructuri ruseşti destinate lansării de drone şi depozitării de produse petroliere în regiunea Briansk, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Cele două avioane ruseşti Su-34 au fost distruse, potrivit unui comunicat al Marinei ucrainene, cu rachete de croazieră Neptun (antinavale). Rusia foloseşte acest tip de avioane pentru a lansa bombe ghidate din aer, cu ajutorul cărora distruge poziţiile fortificate ucrainene şi atacă, de asemenea, oraşe şi aşezări din apropierea frontului.

Referitor la obiectivele lovite în regiunea Briansk, Statul Major ucrainean a indicat că au fost lovite o infrastructură destinată depozitării dronelor „Gheran” şi o pistă de lansare a aparatelor fără pilot.

În aceeaşi regiune rusă, situată nu departe de frontiera cu Ucraina, au fost distruse mai multe puncte de dirijare a dronelor şi două radare.

Potrivit Statului Major de la Kiev, forţele ucrainene au lovit de asemenea în Briansk un depozit de petrol şi combustibili, transmite Hotnews.