Cutremurul puternic produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, România, s-a soldat cu persoane rănite și mai multe cazuri de atacuri de panică. Șase oameni din județul Galați au ajuns la spital, iar pompierii au verificat situația în opt județe și în municipiul București. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate pagube materiale.

În urma seismului, două persoane au fost rănite în diferite incidente provocate de mișcarea tectonică. În Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie a fost lovită de mai multe piese de mobilier care au căzut peste ea. Un alt caz a fost înregistrat în județul Galați, unde o persoană a fost rănită de ușa unui dulap în timp ce încerca să părăsească locuința, scrie presa română.

Totodată, mai multe persoane au suferit atacuri de panică și au solicitat ajutorul serviciilor de urgență. În județul Galați, șase oameni au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Între timp, pompierii au încheiat verificările în opt județe și în municipiul București. Potrivit bilanțului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nu au fost constatate pagube materiale.

Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea din România. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și a fost resimțit în mai multe regiuni ale României, dar și în Republica Moldova.