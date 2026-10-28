Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, ceea ce a dus la suspendarea traficului pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul țării, a anunțat miercuri operatorul feroviar Adif, potrivit Reuters.

Bilanțul deceselor, în creștere

Bilanțul tragediei feroviare din Spania a crescut la 46, anunță Protecția Civilă din Spania, citată de mai multe publicații spaniole. Sunt totodată 179 de răniți, potrivit televiziunii spaniole Antena3.com.

accident/ hotnews.ro

„Va fi o tragedie de proporții”

Ministrul Sănătății, Mónica García, a declarat la TVE că nu dispune de un număr total al deceselor sau al răniților, dar a oferit regiunii Castilla-La Mancha tot sprijinul posibil pentru transferul acestora la spitalele din Madrid.

„Nu avem o cifră, dar va fi o tragedie de proporții”, a afirmat ea, potrivit El Pais .

accident/ hotnews.ro

În cele două trenuri era în total 544 de pasageri

Purtătoarea de cuvânt a regiunii Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a declarat la postul TVE La 1 că în trenul Renfe AVE 2080 se aflau 397 de pasageri, iar în trenul Iryo 6076 erau 147 de pasageri și un bebeluș.

accident/ hotnews.ro

Ea a confirmat doar bilanțul oficial de la acest moment de 10 decese, dar a avertizat că „acest număr va crește aproape sigur”. Purtătoarea de cuvânt a declarat că situația „se va agrava în ceea ce privește numărul persoanelor afectate”.

Apar mărturii ale supraviețuitorilor

Accidentul a avut loc după ce unul dintre trenuri a lovit din spate altul care circula pe aceeași linie, a declarat unul dintre pasageri pentru publicația spaniolă El Mundo.

„Trenul meu se afla în spate și a intrat în coliziune cu un tren Iryo. Am văzut vagonul complet distrus, care a căzut pe un terasament. Mă aflam într-un tren de mare viteză AVE, care se îndrepta spre Sevilla. Impactul a fost teribil”, a declarat Roberto Gómez Ramos pentru postul de radio Onda Cero, citat de El Mundo.

accident/ hotnews.ro

Primele informații despre accident

Trenul de mare viteză AVE s-a ciocnit cu trenul Iryo care era oprit pe calea ferată, au declarat pentru El Pais surse din cadrul serviciilor de urgență 112, care au precizat că două vagoane au căzut de pe terasament.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a scris pe X că se încearcă obținerea „tuturor informațiilor posibile despre ceea ce s-a întâmplat.”

Guvernul regiunii Castilla-La Mancha a solicitat intervenția Unității Militare de Urgență (UME).

UPDATE 11:45 Intervenția, încă în desfășurare. Imagini cu accidentul

Bilanțul accidentului feroviar poate să crească, au anunțat autoritățile spaniole, în timp ce intervenția este încă în desfășurare.

Nu este clar încă cum a avut loc accidentul feroviar.

Imagini cu accidentul pe El Pais:

Un pasager dintr-unul dintre trenuri a filmat urmările accidentului:

Serviciile de urgență din Castilla-La Mancha au spus că cel puțin 39 de oameni au murit, a informat antena3.com

„Ar putea fi mai grav decât la Adamuz”, au declarat surse El Pais, făcând referire la accidentul din ianuarie, când 46 de oameni au murit și aproape 300 au fost răniți.

Ziarul spaniol El Pais a citat martori care au descris numeroși răniți și sosirea echipajelor medicale de urgență la fața locului.

Două dintre vagoanele implicate au deraiat și au căzut de pe șine.

Potrivit El Pais, accidentul a avut loc puțin după ora locală 9:00 (10:00 în România), între localitățile Los Yebenes și Urda, din provincia Toledo.

Accidentul a implicat un tren de mare viteză Renfe AVE care plecase din Madrid cu destinația Sevilla și un tren Iryo care circula în direcția opusă.

Trenul Renfe implicat în accident oprise și încetinise cu câteva minute înainte din cauza unei probleme de trafic pe linie.

„Traficul pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendat în urma unei coliziuni între două trenuri”, a anunțat compania feroviară într-un mesaj publicat pe X, relatează hotnews.ro.