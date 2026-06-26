Două trenuri de pasageri s-au ciocnit joi seară în apropierea localității Białośliwie, în vestul Poloniei. Potrivit autorităților, aproximativ 200 de persoane se aflau în cele două garnituri în momentul accidentului.

Inițial, autoritățile au anunțat că două persoane au fost rănite, însă bilanțul a fost revizuit vineri dimineață. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Poznań a transmis că 11 persoane au fost rănite, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital. La momentul preluării lor de echipajele medicale, niciuna nu se afla în pericol de moarte, scrie Adevărul.ro.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit administratorului infrastructurii feroviare PKP PLK, accidentul s-a produs pe linia Piła – Bydgoszcz, în apropierea stației Białośliwie.

Un tren POLREGIO care circula pe ruta Piła – Bydgoszcz și un tren PKP Intercity care mergea de la Kołobrzeg spre Varșovia circulau în paralel, în aceeași direcție. La un macaz, trenul regional urma să îi permită garniturii Intercity, care avea întârziere, să treacă înainte.

În urma impactului, trei vagoane ale trenului Intercity au deraiat, iar macazul a fost avariat. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de o comisie de anchetă.

Circulația feroviară rămâne blocată

La locul accidentului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, salvatori și echipe tehnice.

Circulația feroviară pe tronsonul afectat rămâne suspendată până cel puțin vineri, deoarece este necesară intervenția unor utilaje grele pentru repunerea pe șine a vagoanelor deraiate, mai notează Poznan TV.

Operatorul POLREGIO a introdus transport alternativ cu autobuze pentru pasagerii afectați pe tronsonul dintre Kaczory și Wyrzysk Osiek, iar călătorii trenului Piła – Bydgoszcz și-au continuat drumul cu autocarele.