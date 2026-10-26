Benjamin Netanyahu riscă să piardă puterea după ani în care s-a prezentat drept garantul securității Israelului. Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a scos la iveală eșecuri majore ale serviciilor de securitate, iar premierul este criticat pentru că nu a prevenit masacrul și pentru modul în care a gestionat războiul și negocierile privind eliberarea ostaticilor. Alegerile de mâine vor arăta dacă israelienii îi mai acordă încrederea sau vor o schimbare la conducerea țării.

Israelienii merg mâine la urne, iar premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu o cursă strânsă pentru realegere. Scrutinul este văzut pe scară largă drept un referendum asupra lui Netanyahu.

Joe FEDERMAN, CORESPONDENT ASSOCIATED PRESS: „Liderul israelian a fost întotdeauna o figură care a divizat societatea, iar după un mandat turbulent de patru ani, israelienii sunt mai divizați ca oricând. De fapt, mulți consideră că aceste alegeri sunt cele mai decisive din istoria Israelului.”

Acesta este primul scrutin național de la atacul lansat de Hamas în octombrie 2023. Atacul se află în centrul campaniei electorale. Oponenții lui Netanyahu cred că acesta trebuie să răspundă pentru cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului, care a avut loc în timpul mandatului său.

„La 3 ani după asta nu există o anchetă o oficială a statului ce ține de cea mai gravă zi din istoria Israelului și este de neimaginat. El tot amână asta și este unica persoană care nu și-a asumat nici o responsabilitate pentru asta.”

Alegătorii au însă și alte preocupări. Israelienii sunt profund divizați în privința scutirilor de la serviciul militar acordate bărbaților ultraortodocși, precum și a încercărilor de reformare a sistemului judiciar. Toate acestea se întâmplă în timp ce Netanyahu este judecat într-un dosar de corupție. Un alt motiv de îngrijorare este o postare a premierului pe rețelele sociale, însoțită de un avertisment despre ce s-ar putea întâmpla dacă alegătorii nu îl mențin la putere.

Tel Avivul, sub un atac nuclear — aceasta este imaginea apocaliptică generată cu ajutorul inteligenței artificiale și publicată de Benjamin Netanyahu.

Criticii îl acuză că încearcă să-i sperie pe alegători pentru a-i determina să-l voteze pe el și să-i susțină politicile radicale.

Ehud OLMERT, FOSTUL PREMIER AL ISRAELULUI: „Panica și isteria și generarea fricii este caracteristică acestei guvernări.

- Credeți că Benjamin Netanyahu va câștiga alegerile?

- Nu. Sunt sigur că nu va câștiga alegerile.”

Netanyahu luptă pentru supraviețuirea sa politică. Aproape 16 ani la putere îi sunt acum amenințați de fostul șef al Statului Major al armatei israeliene, Gadi Eisenkot.

„Această intersecție, aflată la mai puțin de un kilometru de Fâșia Gaza, este acoperită de afișe electorale. Pe acesta scrie „Dreapta sau Palestina”. În partea stângă a imaginii pot fi văzuți reprezentanți ai partidelor de opoziție.”

Gadi Eisenkot a părăsit guvernul lui Netanyahu în 2024, din cauza partenerilor de coaliție de extremă dreapta ai acestuia.

Gadi EISENKOT, FOST SEF AL STATULUI MAJOR AL ARMATEI ISRAELIENE: „Oricine crede că Israelul nostru poate supraviețui încă patru ani în aceste condiții trăiește într-o iluzie periculoasă.”

Politicianul de centru, care susține o abordare mai diplomatică în Orientul Mijlociu, conduce o coaliție despre care sondajele estimează că ar putea obține 54 de mandate în Parlamentul israelian, față de 50 pentru Netanyahu. Pentru a forma guvernul sunt necesare 61 de mandate.

Sondajele de opinie arată o cursă extrem de strânsă. În sistemul politic fragmentat al Israelului, se estimează că aproximativ 12 partide vor intra în Parlament. Asta înseamnă că ar putea trece zile sau chiar săptămâni până vom afla dacă Benjamin Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, va rămâne la putere.