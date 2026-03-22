După trei săptămâni de conflict, administrația Donald Trump a demarat discuții preliminare privind posibile negocieri de pace cu Iran, potrivit unor oficiali americani și surse bine informate, relatează hotnews.ro.

Trump a declarat vineri că ia în considerare o „reducere treptată” a acțiunilor militare, deși oficialii americani anticipează încă două–trei săptămâni de lupte. În paralel, consilierii săi, printre care Jared Kushner și Steve Witkoff, participă la discuții pentru a contura o eventuală soluție diplomatică, pregătind terenul pentru negocieri viitoare.

Condițiile americane pentru pace

Orice acord de pace propus de SUA ar urma să includă:

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran și vitală pentru transportul global de petrol și gaze.

Controlul uraniului puternic îmbogățit deținut de Iran.

Stabilirea unui acord pe termen lung privind programul nuclear iranian, rachetele balistice și sprijinul pentru grupări aliate din regiune, inclusiv Hezbollah, Houthi și Hamas.

Oficialii americani cer ca Iranul să își asume șase angajamente majore:

Suspendarea programului de rachete timp de cinci ani.

Stoparea completă a îmbogățirii uraniului.

Dezafectarea reactoarelor de la Natanz, Isfahan și Fordow.

Protocoale stricte de observare externă a echipamentelor nucleare.

Tratamente de control al armamentului cu limite clare pentru rachete în regiune.

Renunțarea la finanțarea grupărilor militante din Orientul Mijlociu.

Poziția Iranului

Iranul a subliniat că normalizarea situației în Strâmtoarea Ormuz ar presupune încetarea atacurilor SUA și Israelului și garanții că acestea nu vor fi reluate. Teheranul a respins anterior mai multe cereri americane, considerând dificilă negocierea cu Trump, pe care îl acuză că a întrerupt brusc discuțiile anterioare.

Provocările diplomatice

Oficialii americani încearcă să identifice interlocutorul potrivit în Iran și cel mai eficient mediator pentru negocieri. Deși Omanul a facilitat runde anterioare, SUA caută un alt mediator, cu preferința pentru Qatar, considerat mai de încredere în regiune. Egiptul și Qatarul au transmis deja mesaje între părți, informând SUA și Israelul că Iranul este interesat de negocieri, dar cu condiții stricte, inclusiv armistițiu și despăgubiri.

Trump a afirmat că nu se opune negocierilor, însă nu este dispus să accepte cererile Iranului privind armistițiul și despăgubirile, deși oficialii analizează posibilitatea restituirii fondurilor înghețate pentru a găsi un compromis politic.

Pași următori

Consilierii Casei Albe doresc să fie pregătiți pentru eventuale negocieri imediate, conturând condiții similare cu cele discutate la Geneva înainte de izbucnirea războiului. În paralel, administrația americană continuă operațiunile militare și monitorizarea situației regionale, în așteptarea unui consens diplomatic care să pună capăt conflictului.