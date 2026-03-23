Dinamica principalilor indicatori macroeconomici ai Rusiei a devenit negativă la începutul anului 2026, a declarat luni președintele Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni pe teme economice, potrivit The Moscow Times, scrie hotnews.ro.

Potrivit datelor citate de liderul de la Kremlin, Produsul Intern Brut al Rusiei a scăzut cu 2,1% în ianuarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, iar producția industrială a scăzut cu 0,8%, informații furnizate de biroul național de statistică Rosstat.

„De fapt, nu este nimic neașteptat aici pentru noi”, a afirmat Putin, subliniind că guvernul condus de premierul Mihail Mișustin trebuie să readucă țara pe o „traiectorie de creștere economică durabilă”. Liderul de la Kremlin a avertizat totodată că politicile economice trebuie să evite o creștere bruscă a inflației și destabilizarea pieței muncii, deja afectată de războiul împotriva Ucraina și limitarea fluxului de muncitori sezonieri din fostele republici sovietice din Asia Centrală.

În ceea ce privește bugetul federal, care a înregistrat un deficit de 3,5 trilioane de ruble în primele două luni ale anului, Putin a subliniat necesitatea unor „decizii echilibrate” pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung. „Un buget solid este o condiție importantă pentru creșterea economică”, a mai spus președintele.

Creștere anemică în 2025 și perspective îngrijorătoare pentru 2026

Scăderea PIB-ului din ianuarie 2026 marchează prima contracție a economiei ruse de la începutul anului 2023. Anul trecut, economia Rusiei a înregistrat o creștere modestă de doar 1%, jumătate din prognoza guvernamentală inițială.

Dintre cele 28 de sectoare industriale majore, 21 au înregistrat pierderi: mineritul a scăzut cu 1,6%, metalurgia cu 2,1%, iar fabricile de îmbrăcăminte și încălțăminte cu 3,5%. Producția alimentară a înregistrat pentru prima dată în ultimii 15 ani o scădere de 0,5%.

Pentru 2026, autoritățile de la Moscova proiectau inițial o creștere economică de peste 2%, revizuită ulterior la 1,3%, însă, potrivit Bloomberg, Ministerul Dezvoltării Economice ia în calcul o reducere suplimentară a prognozei la 0,7%, pe fondul scăderii veniturilor din exporturi de materii prime la jumătate la începutul anului, și planifică ajustări bugetare.