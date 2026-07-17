Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, pentru a șasea noapte consecutiv. Șapte persoane au fost ucise într-un oraș-port din zona Strâmtorii Ormuz, transmite presa de stat din Iran. Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete și drone asupra țărilor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Comandamentul Central al Statele Unite a transmis că a lovit zeci de ținte iraniene, pentru a reduce capacitățile militare ale Teheranului. În plus, pușcașii marini au urcat la bordul unui petrolier în Golful Oman, care nu respecta blocada navală reimpusă de americani porturilor iraniene începând de marți noapte.

KAROLINE LEAVITT, PURTĂTOAREA DE CUVÂNT A CASEI ALBE: „Motivul pentru care au fost lansate aceste atacuri în ultimele zile este faptul că Iranul a încălcat memorandumul de înțelegere. Președintele Trump nu va sta deoparte și nu va permite ca aceste acte de terorism să aibă loc în Strâmtoarea Ormuz fără ca Iranul să suporte consecințele. Exact asta vedem acum."

De cealaltă parte, presa de stat iraniană a relatat că atacurile americane au avariat mai multe poduri, o gară și un aeroport. La rândul lor, Gardienii Revoluției au anunțat că au ripostat lovind instalații americane de supraveghere maritimă cu radar din Oman, obiective militare din Kuweit și Bahrain și un centru de comandă al forțelor speciale americane din Siria.

Pe fondul escaladării confruntărilor, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Miniștrii de externe ai Chinei și Pakistanului au cerut Statelor Unite și Iranului să înceteze ostilitățile și să reia negocierile.