Europa intră treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Piețele centrale ale marilor orașe se umplu de lumini, brazi împodobiți și căsuțe din lemn, iar vizitatorii sunt întâmpinați cu muzică, delicii tradiționale și spectacole. Primele târguri de Crăciun și-au deschis porțile, iar unele dintre ele vin cu atracții cu totul neobișnuite.

În fața Primăriei din Viena, un adevărat orășel de Crăciun și-a făcut loc printre clădirile istorice. Vizitatorii găsesc aici zeci de căsuțe cu decorațiuni și cadouri, dulciuri tradiționale, un carusel și un patinoar care traversează aleile parcului, printre instalațiile luminoase. Unul dintre cele mai fotografiate locuri este copacul decorat cu inimi luminoase.

Târgul poate fi vizitat până pe 26 decembrie, iar patinoarul rămâne deschis până în 6 ianuarie.

La Budapesta, târgul de Crăciun din centrul orașului îi întâmpină pe vizitatori cu zeci de căsuțe din lemn, decorațiuni, preparate tradiționale, un brad uriaș și proiecții spectaculoase de lumini pe fațada Bazilicii Sfântul Ștefan.

Târgurile rămând deschide până la 1 ianuarie.

În Copenhaga, Crăciunul a ajuns într-unul dintre cele mai cunoscute parcuri de distracții din Europa. Grădinile Tivoli au fost decorate cu mii de luminițe, brazi, soldăței de jucărie și instalații tematice.

Târgul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie.

Un târg cu totul aparte îi așteaptă pe turiști în Olanda. La Valkenburg, Crăciunul nu se sărbătorește doar în piețele orașului, ci și sub pământ, în galerii săpate în roca de marnă.

Căsuțele cu ornamente și cadouri sunt amenajate în interiorul unor peșteri, iar pereții de piatră sunt decorați cu lumini, figurine și scene de Crăciun. În plus, orașul găzduiește și o expoziție de sculpturi în nisip, cu scene inspirate din sărbătorile de iarnă. Cele două peșteri principale își primesc vizitatorii până pe 30 decembrie.

Și în România a început sezonul târgurilor de Crăciun. La Craiova, centrul orașului s-a transformat în „Tărâmul Elfilor”, cu peste două milioane de beculețe, peste 90 de căsuțe, spărgători de nuci și decoruri tematice.

Tot aseară a fost inaugurat și târgul de Crăciun din Piața Mare a Sibiului, care în acest an se desfășoară sub sloganul „Ai voie să crezi”. Bradul împodobit, proiecțiile de lumină pe clădirile istorice și Aleea Poveștilor, unde vizitatorii pot asculta povești audio, sunt printre atracțiile acestei ediții. Târgurile vor putea fi vizitate până pe 3 ianuarie, iar accesul este gratuit.