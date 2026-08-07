Europa nu a scăpat de sub clopotul de sticlă care a adus unul dintre cele mai dure episoade de secetă din ultimele decenii. În Ungaria, temperaturile extreme și lipsa precipitațiilor au început să afecteze inclusiv sistemul energetic. De nevoie, autoritățile au stins iluminatul decorativ al Parlamentului și al altor clădiri emblematice din Budapesta, pentru a reduce consumul de electricitate. Situația NU e deloc mai bună în alte țări europene.

Soarele a apus, dar la Roma străzile sunt pline, mai ceva ca în timpul zilei.

Capitala Italiei - care atrage valuri de turiști chiar și vara - s-a aflat ieri sub cod roșu de caniculă. Vizitatorii n-au avut încotro și și-au adaptat programul, ieșind la plimbare seara, deși nici atunci n-a fost răcoare. Aseară, de pildă, termometreie indicau 30 de grade celsius.

„Dimineața fie mergem la plajă, fie stăm la piscină. Iar după-amiaza, spre seară, vizităm Roma. Dar căldura este cu adevărat îngrozitoare, așa că încercăm să ne răcorim cumva. Din fericire, sunt fântâni, iar în Roma există apă potabilă disponibilă mereu."

Autoritățile au prelungit programul de vizitare pe timpul serii pentru monumente precum Colosseumul și Panteonul din Roma, în zilele de vineri și sâmbătă. Inclusiv la Milano, în nordul Italiei, a fost extrem de cald.

„Sunt aici de 15 ani, dar nu am văzut niciodată să fie atât de cald. De la Alpi până în Sicilia, se pare că peste tot e cald zilele acestea."

Iar la Napoli, în sudul peninsulei, termometrele au indicat chiar și 48 de grade celsius.

În Ungaria, s-au înregistrat ieri 41 de grade la umbră. Canicula combinată cu reducerea debitului Dunării au forțat autoritățile de la Budapesta să impună măsuri de urgență.

Guvernul Ungariei și Primăria Budapesta au stins iluminatul decorativ al Parlamentului, Castelului Buda și al altor obiective emblematice - pentru a reduce consumul de energie electrică. În plus, ședințele Parlamentului au fost anulate în această săptămână, într-un efort de economisire a energiei.

Temperaturile extrem de ridicate și seceta prelungită din Ungaria au forțat singura centrală nucleară a țării să își reducă producția la 10% din nivelul normal.

Scăderea nivelului Dunării a scos la iveală, la Budapesta, și un sit din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost recuperată o motocicletă germană, extrem de bine conservată.

Jozsef BAKONDI, MUZEUL DE ISTORIE MILITARĂ: „Cutiile din spate sunt încă la locul lor, iar una dintre ele este încă închisă, astfel că rămâne o întrebare interesantă ce vom găsi în interior. Este posibil ca motocicleta să fi fost folosită pentru misiuni de legătură, transportând mesaje."

Au fost recuperate din nămol și mine antitanc, grenade de mână și fragmente de proiectile de artilerie.

Și la Koln, apele retrase ale Rinului au scos la iveală o bombă neexplodată din al Doilea Război Mondial. Autoritățile au evacuat aproximativ 360 de persoane pe o rază de 400 de metri, inclusiv biroul local al televiziunii RTL, pentru ca geniștii să dezamorseze în siguranță proiectilul.

În regiunea Huesca din Spania, seceta i-a obligat pe localnici să accepte restricții severe la consumul de apă. Grădinile și culturile nu mai pot fi udate, iar piscinele trebuie să rămână goale. Oamenii spun că înțeleg măsurile, dar se plâng că nu se aplică și turiștilor, care continuă să folosească apa fără restricții.