Europa a traversat ieri una dintre cele mai intense zile caniculare din ultimii ani. Valul de căldură a atins apogeul în Germania, Polonia, Ungaria și Cehia, unde maximele au urcat până la aproape 42 de grade Celsius. Iar în unele regiuni, nopțile au fost tropicale, fără răcire semnificativă Căldura a ucis peste 1.300 de oameni în Europa într-o singură săptămână, potrivit OMS.

Cehia a înregistrat ieri, pentru a doua zi consecutiv, cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteo.

Potrivit autorităților, termometrele au arătat 41,1 grade Celsius într-un orășel din nordul țării. La Praga, pompierii stropesc oamenii cu apă chiar pe străzi.

Un scenariu similar s-a petrecut și în Germania, unde s-au înregistrat 41,5 grade Celsius într-o localitate din estul țării. Este un nou record național, potrivit presei de la Berlin.



Și Austria se află, mai nou, în plin val de căldură. Recordul lunii iunie a fost deja depășit, cu o valoare maximă de 39,1 grade Celsius.

Meteorologii se așteaptă chiar și la 40 de grade în unele regiuni, așa că localnicii încearcă să se răcorească după posibilități.

„Cel mai bine este să înoți mult, să bei multe lichide și să porți haine deschise la culoare.

Bea un spritz de vară...

Nu uităm să folosim cremă de protecție solară. Și evităm soarele de la orele prânzului.

Veniți pur și simplu, stați liniștiți, bucurați-vă de o zi la piscină... și atunci nu mai poate merge nimic prost.”



În Belgia, după o săptămână de foc, primele picături de ploaie au căzut pe litoralul Mării Nordului. Temperaturile au scăzut până la 26 de grade Celsius.



„E frumos acum, e mai răcoare.

Cel puțin acum ne putem bucura puțin. Altfel, e mult prea cald, mai ales cu copiii. Nu poți face nimic. Așa e mult mai bine. Și avem nevoie și de ploaie, nu-i așa?

A fost o furtună, a plouat puțin, apoi a ieșit din nou soarele.”



Și în Franța au fost semnalate ploi ușoare, însoțite de fenomene electrice.

Oamenii veniți să admire turnul Eiffel au fost asistat la un impresionant spectacol pe cer, cu câteva fulgere care au lovit în plin celebrul monument parizian.

Canicula s-a mai atenuat, dar efectele sunt dramatice. Autoritățile sanitare au anunțat că, începând de miercuri, au fost înregistrate aproximativ o mie de decese în plus față de media obișnuită a perioadei.

Majoritatea victimelor sunt persoane trecute de 65 de ani.