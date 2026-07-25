Vacanțe transformate în coșmar, evacuări în toiul nopții și drumuri blocate de flăcări. Turiștii surprinși de incendiile de vegetație care s-au abătut asupra sud-vestului Franței și centrului Spaniei au povestit pentru BBC cum au fugit din calea focului, după ce au primit alerte de evacuare și au traversat zone aflate la doar câteva sute de metri de incendiile scăpate de sub control. Peste 270.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele sau locurile de cazare.

Familii aflate în vacanță în Franța au povestit cum sejururile lor s-au transformat, în doar câteva ore, într-o cursă disperată pentru a scăpa din calea incendiilor de vegetație care fac ravagii în sud-vestul țării.

În mărturii oferite BBC, turiștii au descris alertele de urgență primite în toiul nopții, drumurile parcurse cu mașina la doar câteva sute de metri de flăcări uriașe și imaginile cu oameni care își așteptau evacuarea pe plaje, cu valizele alături.

Incendiile de vegetație de amploare din sud-vestul Franței și centrul Spaniei au determinat evacuarea a peste 220.000 de persoane. Armata franceză a fost mobilizată pentru a sprijini operațiunile de intervenție, iar autoritățile spaniole au declarat stare de urgență națională.

Vântul puternic și temperaturile extreme continuă să alimenteze incendiile. Chiar și în zone aflate la mare distanță de focare, turiștii spun că aerul este încărcat de un miros puternic de fum, asemănător celui degajat de un foc de tabără.

Deocamdată, zborurile către Bordeaux și Madrid, cele mai apropiate mari orașe de regiunile afectate, se desfășoară normal. Sâmbătă dimineață, ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe a descris incendiile drept o „tragedie”, însă i-a îndemnat pe turiști să nu renunțe la planurile de călătorie.

Printre cei surprinși de incendii se numără Zac Morrison, un tânăr de 21 de ani din Londra, care a ajuns joi împreună cu familia la Cap Ferret, o peninsulă împădurită aflată la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de Bordeaux.

Aflat în vacanță alături de alți zece membri ai familiei, acesta a fost trezit la orele 04:00 și 06:00 de două alerte prin SMS prin care autoritățile îi cereau să evacueze zona „prin toate mijloacele necesare”.

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După momentele de panică, tânărul spune că evacuarea întregii peninsule a fost organizată eficient de autorități. Totuși, familia sa a primit nu mai puțin de patru alerte succesive de evacuare, ultima fiind transmisă vineri, în jurul orei 17:00.

„Ne-am îndepărtat de un incendiu doar ca să ajungem în apropierea altuia”, a povestit Morrison.

Familia s-a refugiat temporar pe o plajă din apropierea orașului Arcachon, până când o rudă le-a oferit adăpost. Fratele său mai mic, Nate, în vârstă de 11 ani, este încă marcat de imaginile cu flăcările.

„Unii oameni au dormit în școli și în depozite, iar pe plaje sunt persoane care pur și simplu așteaptă să primească undă verde pentru a pleca. Sunt oameni cu valizele lângă ei”, a spus el.

Familia așteaptă acum să afle dacă își va putea continua vacanța până la jumătatea lunii august.

„A plouat noaptea trecută, dar am auzit că este posibil să fie întreruptă alimentarea cu energie electrică pe peninsulă, mai ales că norii de cenușă se îndreaptă spre Bordeaux. Am auzit de case care au ars complet într-o singură oră. Este înfricoșător, însă, din păcate, oamenii de aici încep să se obișnuiască cu astfel de situații”, a adăugat el.

Familia care a fugit în doar 15 minute

David Morton își petrecuse aproape întreaga vacanță de o săptămână la Cap Ferret alături de soție și de cei doi fii adolescenți, bucurându-se de plajă și de pădurile de pini. Totul s-a schimbat în cea de-a cincea zi, când familia a fost trezită de alertele de evacuare.

„Toate telefoanele noastre sunau și clipeau în același timp. Primisem un mesaj care ne spunea să evacuăm imediat și să folosim singurul drum de ieșire de pe peninsulă”, a declarat britanicul în vârstă de 53 de ani.

„Am aruncat literalmente totul în valize și, în 15 minute, eram deja în mașina închiriată.”

În timpul evacuării, familia s-a apropiat la aproximativ 500 de metri de principalul focar.

„Flăcările erau mai înalte decât pinii, ajungeau la înălțimea unei clădiri cu cinci sau șase etaje și era clar că incendiul scăpase complet de sub control”, a spus el.

Originară din comitatul Gloucestershire, familia și-a petrecut restul timpului la prieteni, înainte de a reveni acasă cu un zbor din Bordeaux.

„Orașul a fost evacuat, dar eu sunt încă aici”

Nu toți cei aflați în zonă au reușit să plece. Rebecca Papin, o franco-americană aflată în vacanță la casa sa din Biscarrosse, în apropiere de Cap Ferret, a observat încă de joi un nor uriaș de fum la orizont. Doar câteva ore mai târziu, când s-a întors acasă, cerul era plin de avioane de stingere a incendiilor și de elicoptere.

„Întreaga zonă era acoperită de un zid de flăcări”, a declarat ea pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4.

„Incendiul era încă destul de departe de casă, dar îl puteam vedea foarte clar de la etaj.”

Papin spune că autoritățile păreau copleșite de amploarea incendiului și nu au emis un ordin de evacuare pentru zona sa. În acea noapte a dormit cu dopuri în urechi, alături de copiii mici, astfel că nu a auzit alerta transmisă în timpul nopții.

„Când m-am trezit dimineața, orașul era aproape pustiu. Fusese evacuat, iar eu eram încă acolo”, a spus ea.

„Drumurile principale sunt închise din cauza incendiilor. Poliția mi-a spus vineri dimineață, în jurul orei 07:30, să rămân în casă și să nu ies sub nicio formă. Din cer cădea cenușă ca zăpada.”

Evacuare în timpul unui concert tribut Queen

Alte familii britanice au ales să își continue vacanța în alte regiuni ale Franței, aflate la aproximativ 160 de kilometri de zona incendiilor. Mark Dorey, din Leeds, s-a mutat împreună cu soția și cei trei copii în Dordogne, după ce campingul în care era cazat, lângă Parentis-en-Born, a fost evacuat.

„Nu o să vă vină să credeți, dar eu și băieții mei urmăream un concert tribut Queen în barul campingului. Imediat după «Bohemian Rhapsody», cineva a urcat pe scenă și a anunțat că trebuie să evacuăm zona în jurul orei 22:00”, a povestit el.

Înainte de a pleca spre Dordogne, familia și alte sute de persoane au petrecut noaptea într-o sală de sport amenajată pentru evacuați. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, spune că se consideră norocos că familia sa este în siguranță, însă ia în calcul ca anul viitor să își petreacă vacanța mai aproape de casă.

Și jurnalista BBC South Joanna Kent, aflată în vacanță la Cap Ferret la începutul săptămânii, a povestit că a văzut un camping complet golit după ce polițiștii au mers din ușă în ușă și le-au acordat turiștilor doar 30 de minute pentru a părăsi zona. Deși incendiile continuă să se extindă, Ministerul britanic de Externe nu recomandă, în acest moment, evitarea călătoriilor în Franța sau Spania.

Eleonore Caroit, ministrul francez delegat pentru parteneriate internaționale, le-a transmis turiștilor că situația este gravă doar în anumite regiuni.

„Există zone întinse în care viața se desfășoară normal. Fenomene similare există și în Spania, dar și în alte țări. Eu mă aflu la Paris și aici nu se întâmplă nimic, iar majoritatea regiunilor sunt în regulă. Vă rog să veniți în Franța și să nu vă anulați planurile de călătorie. Totuși, oriunde mergeți, informați-vă permanent cu privire la evoluția situației”, a declarat aceasta.

În Spania, incendiile afectează o regiune întinsă aflată la mare distanță de centrul Madridului, unde autoritățile încearcă să împiedice unirea mai multor focare.

Flăcările au determinat deja închiderea unei instalații aparținând NASA, situată la aproximativ 65 de kilometri vest de Madrid. Președinta Comunității Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a descris incendiul drept „cel mai grav din istoria regiunii”, explicând că autoritățile se confruntă cu o „furtună perfectă”, provocată de temperaturile extreme, vântul puternic și unirea mai multor fronturi de foc, scrie digi24.ro.