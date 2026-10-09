Execuția prin împușcare a unui fost maior al armatei americane, comandat la moarte, va fi publică.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că astfel de fapte au consecințe grave”, a declarat șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Un oficial al Departamentului Apărării a precizat că execuția lui Nidal Hasan, care în 2009, a împușcat mortal 13 militari americani neînarmați, la baza Fort Hood, va fi transmisă în direct pe internet.

Se crede că aceasta ar fi prima execuție publică din Statele Unite din aproape un secol. Însă decizia de a o transmite în direct este "fără precedent în epoca modernă" și se află "într-o zonă juridică incertă", a avertizat un avocat care oferă asistență persoanelor condamnate la moarte.