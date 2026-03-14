O explozie produsă în dimineața zilei de sâmbătă a avariat o școală evreiască din Amsterdam, pe care primarul orașului a descris‑o drept „un atac deliberat împotriva comunității evreiești”, informează Reuters. Incidentul a avut loc într‑un cartier rezidențial de lux din partea de sud a capitalei olandeze.

Școala, situată într-un cartier rezidențial de lux din partea de sud a Amsterdamului, a suferit doar pagube limitate, a transmis primarul Femke Halsema într-un comunicat de presă.

„Este un act laș de agresiune împotriva comunității evreiești. Evreii din Amsterdam se confruntă din ce în ce mai des cu antisemitismul. Acest lucru este inacceptabil”, a declarat Halsema.

Poliţia şi pompierii au reuşit să intervină rapid la fața locului. Nu au fost raportate victime.

Îngrijorările cu privire la posibile atacuri împotriva comunităților evreiești din întreaga lume au crescut în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului și represaliilor din partea Teheranului.

Securitatea la sinagogi și instituții evreiești din capitala olandeză fusese deja sporită după un atac care a incendiat vineri peste noapte o sinagogă din centrul orașului Rotterdam.

În Belgia vecină, o explozie a provocat luni un incendiu la o sinagogă din Liège.