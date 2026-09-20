Locuitorii capitalei Arabiei Saudite, Riad, au fost treziți în noaptea de vineri spre sâmbătă de o alertă privind o posibilă amenințare aeriană. La scurt timp, două explozii puternice au fost auzite în oraș, iar sâmbătă, în apropierea aeroportului din Riad, a fost raportat un incendiu de amploare.

Incidentele au loc pe fondul intensificării atacurilor atribuite rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran, împotriva Arabiei Saudite.

Alertă aeriană și două explozii în timpul nopții

În jurul orei locale 03:00, pe telefoanele locuitorilor din Riad a fost transmisă o alertă privind o amenințare aeriană ostilă. Oamenii au fost îndemnați să rămână în locuințe.

Ulterior, în capitala saudită au fost auzite două explozii puternice. Deocamdată, nu este clar ce a provocat deflagrațiile, iar autoritățile saudite nu au oferit informații oficiale despre incident.

Până acum, atacurile cu drone și rachete atribuite rebelilor Houthi au vizat în principal instalații petroliere și baze militare din sudul Arabiei Saudite sau din apropierea coastei Mării Roșii.

Incendiu puternic în apropierea aeroportului

Sâmbătă la prânz, un incendiu de amploare a fost semnalat în apropierea aeroportului din Riad. Nici în acest caz autoritățile saudite nu au oferit deocamdată detalii oficiale.

Potrivit informațiilor relatate de agențiile de presă, incendiul ar fi izbucnit la un rezervor de combustibil aparținând companiei petroliere saudite Aramco. Informația nu a fost însă confirmată oficial.

În același timp, platforma de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 a indicat perturbări importante pe aeroportul din Riad, mai multe zboruri fiind întârziate sau anulate.

Atacurile Houthi s-au intensificat

Arabia Saudită sprijină militar guvernul yemenit în conflictul cu rebelii Houthi, susținuți de Iran. În ultimele zile, atacurile asupra teritoriului saudit s-au intensificat.

Rebelii Houthi au desfășurat recent o ofensivă în vestul Yemenului, de-a lungul Mării Roșii, ajungând până în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre principalele rute maritime comerciale dintre Asia și Europa, prin Canalul Suez.

Incidentele raportate la Riad reprezintă, potrivit informațiilor disponibile până în prezent, primele astfel de evenimente în capitala saudită de la reluarea luptelor cu rebelii Houthi, transmite Digi24.ro.