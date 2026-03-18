Livrările de țiței saudit încărcate pe nave în portul Yanbu, la Marea Roșie, sunt așteptate să urce în martie la un nivel record de aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi, conform datelor de transport maritim publicate miercuri, în contextul în care conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul a blocat practic exporturile prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters, scrie hotnews.ro.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, poate pompa până la 7 milioane bpd către Yanbu prin conducta sa est-vest, ceea ce îi permite să evite reducerile mai drastice de producție pe care vecinii săi, Irakul, Kuweitul și Emiratele Arabe Unite, au fost nevoiți să le opereze din cauza rutelor alternative de export limitate.

Din această capacitate, aproximativ 5 milioane bpd ar putea fi disponibile pentru export, restul fiind destinat rafinăriilor locale, a spus compania energetică de stat saudită Aramco pe 10 martie.

Se preconizează că aproximativ 70 de petroliere vor fi încărcate în Yanbu luna aceasta, dintre care aproximativ 40 care sunt încă pe drum, potrivit datelor de transport maritim LSEG.

Majoritatea se îndreaptă spre Asia, China reprezentând cea mai mare pondere, cu aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi. Primul petrolier a plecat din Yanbu spre Asia pe 10 martie.

Încărcările medii la Yanbu au crescut la 2,6 milioane de barili pe zi până în prezent în luna martie, față de 1,4 milioane de barili pe zi în februarie și 1,3 milioane de barili pe zi în ianuarie, arată datele.

Saudiții folosesc o chimicală pentru viteză în conducte

Aramco utilizează o substanță chimică de reducere a frecării, cunoscută sub numele de agent de reducere a rezistenței (DRA), pentru a accelera debitele din conducte, au declarat două surse din industrie pentru Reuters.

Metoda, care a fost utilizată pe scară largă de operatorii de conducte din Europa atunci când au trebuit să ajusteze debitele în urma sancțiunilor asupra importurilor de petrol rusesc, poate crește debitele cu 30% sau chiar mai mult.

Statele Unite și China sunt principalii furnizori de DRA, dar Arabia Saudită dispune de stocuri suficiente deocamdată, au afirmat sursele.

Arabia Saudită exporta aproximativ 6 milioane de barili pe zi prin Strâmtoarea Ormuz înainte ca războiul să blocheze efectiv strâmtoarea la sfârșitul lunii februarie.

Producția sa a scăzut cu aproximativ 2 milioane de barili pe zi, sau cu aproximativ 20%, până la aproximativ 8 milioane de barili pe zi, după ce producția a fost redusă la două câmpuri offshore majore, au declarat surse Reuters pe 13 martie.

Ruta Mării Roșii implică, de asemenea, riscuri de securitate, inclusiv din partea forțelor Houthi din Yemen, ale căror atacuri au perturbat transportul maritim în timpul războiului dintre Israel și Hamas din Gaza.

De la începutul războiului din Iran nu au mai avut loc astfel de atacuri, a afirmat marți centrul de informații navale al Occidentului, JMIC.

Traficul prin Marea Roșie și Strâmtoarea Bab el-Mandeb a revenit la niveluri record, cu aproximativ 40 de tranzite de nave înregistrate în ultimele 24 de ore, a adăugat acesta.