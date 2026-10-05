Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia.

Senatorul de dreapta a obținut aproximativ 47 la sută din voturi și îl va înfrunta în turul decisiv pe actualul președinte, Lula da Silva, care a obținut aproape 45 la sută. Flávio Bolsonaro a intrat în cursa pentru prezidențiale după ce tatăl său a fost condamnat și nu mai poate candida. În vârstă de 45 de ani, Flávio este senator și a ocupat anterior funcția de deputat în legislativul statului Rio de Janeiro.

În campanie, s-a prezentat drept un Bolsonaro mai moderat, dar a păstrat teme importante ale dreptei, precum reducerea taxelor, combaterea criminalității și valori conservatoare.

De cealaltă parte, Lula, în vârstă de 80 de ani, încearcă să obțină un al patrulea mandat prezidențial, neconsecutiv. Turul decisiv va avea loc pe 25 octombrie.