Serghei Ivanov, aliat al președintelui rus Vladimir Putin și fost ministru al apărării, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, conform anunțului făcut inițial de o organizație din baschet la care era președinte onorific, VTB United League, și confirmat ulterior de Kremlin, a scris Reuters.

La fel ca Putin, Ivanov a activat în rândurile serviciului sovietic de securitate KGB și s-a bucurat de o influență uriașă când actualul președinte a preluat puterea.

El a supravegheat forțele armate ale Rusiei în primii ani ai președinției lui Putin, iar la un moment dat era văzut drept un posibil succesor pentru liderul de la Kremlin.

A fost ministru al apărării în perioada celui de-al doilea război cecen, lansat de Putin în 1999 împotriva insurecției separatiste din regiunea musulmană Cecenia, care încerca să se rupă de Moscova după destrămarea Uniunii Sovietice din 1991.

Un critic al extinderii NATO

Serghei Ivanov, un vorbitor fluent de engleză, a fost o figură combativă, care a intrat adesea în dispute cu jurnaliștii prezenți la Conferința de Securitate de la Munchen și care se prezenta drept un om pragmatic, care încearcă depășirea diviziunilor din perioada Războiului Rece.

În același timp, el a avertizat în mod constant că interesele de securitate ale Rusiei sunt subminate, în special de planurile de apărare antirachetă ale SUA și de erodarea acordurilor de control al armelor.

Ivanov descria extinderea NATO drept o preocupare strategică pentru Moscova și a afirmat în repetate rânduri că securitatea în Europa ar trebui construită pe „respect reciproc pentru preocupările și interesele tuturor părților”.

După câțiva ani de zile, Vladimir Putin avea să prezinte decizia de a invada Ucraina pe scară largă în februarie 2022 drept un răspuns forțat la pătrunderea NATO în sfera de influență a Moscovei, o caracterizare respinsă de Kiev și Occident drept o justificare falsă pentru război, transmite hotnews.ro.

A fost coleg cu Putin în KGB

Precum Putin, Ivanov s-a născut la Leningrad, actualmente Sankt Petersburg, și a studiat limbi străine înainte de a fi recrutat de KGB, unde a lucrat alături de actualul președinte, pe atunci amândoi la început de cartier.

Influența lui a crescut în 2005, când a devenit vicepremier, iar apoi, în 2007, când a fost numit prim-vicepremier. Când Putin s-a retras temporar de la președinție după primele două mandate, Ivanov era considerat unul dintre potențialii săi succesori. Putin l-a ales în cele din urmă pe Dmitri Medvedev pentru funcția prezidențială, în timp ce Ivanov a rămas vicepremier, iar apoi a devenit șef al cancelariei prezidențiale.