Un nou episod tensionat la frontiera estică a României a avut loc în noaptea de luni spre marți, după ce Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că fragmente de dronă ar fi căzut pe teritoriul național, în zona localității Plauru, județul Tulcea. Incidentul vine pe fondul unor atacuri rusești cu drone asupra infrastructurii civile din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România.

Potrivit oficialilor, în jurul orei 01:40, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, în cadrul misiunilor de Poliție Aeriană, ca măsură de supraveghere și protecție a spațiului aerian național.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis un mesaj RO-Alert populației din nordul județului Tulcea, la ora 01:55, avertizând asupra posibilului pericol generat de activitatea aeriană din apropiere.

După încetarea alertei, în jurul orei 03:00, echipele de intervenție au început verificările în teren. Deși au fost raportate posibile elemente de dronă căzute în zona Plauru, până în acest moment nu a fost identificat punctul exact de impact.

Căutările vor continua în cursul zilei, odată cu îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate. În același timp, autoritățile române au informat aliații internaționali și mențin contactul permanent pentru monitorizarea situației de securitate din regiune.

Incidentul nu este singular. În ultimele luni, județul Tulcea a fost vizat de mai multe alerte similare, în contextul atacurilor repetate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, când fragmente de drone au mai fost descoperite pe teritoriul României.