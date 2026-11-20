Franța solicită convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, după noul val de atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei, în urma căruia au fost avariate inclusiv clădirile ambasadelor Austriei și Olandei. Anunțul a fost făcut de ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, care a condamnat ferm bombardamentele și a cerut Rusiei să răspundă pentru acțiunile sale.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, oficialul francez a atras atenția asupra victimelor civile și a pagubelor provocate reprezentanțelor diplomatice străine din Kiev.

„Kremlinul a lovit din nou Kievul. Civili uciși. Ambasadele Austriei și Olandei, afectate. Acestea sunt crime. Franța le condamnă cu cea mai mare fermitate. Am solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Rusia va trebui să dea socoteală”, a transmis Jean-Noël Barrot.

Ministrul și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean, precum și cu autoritățile de la Viena și Haga, și a afirmat că Parisul nu va renunța la presiunile asupra Moscovei.

Olanda l-a convocat pe ambasadorul Rusiei

Atacurile au provocat reacții și la Haga. Guvernul olandez a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după ce ambasada Olandei din Kiev a suferit pagube minore în urma căderii unui proiectil în apropierea clădirii.

În replică, Ambasada Rusiei în Olanda a îndemnat autoritățile de la Haga să ia în serios recomandarea Moscovei ca diplomații străini să părăsească Kievul.

Atacurile au venit după amenințările lui Putin

Noul val de bombardamente cu rachete și drone a avut loc după ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a promis o ripostă „dureroasă”, în urma avarierii podului din Crimeea de către Ucraina, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.

Solicitarea Franței urmează să fie discutată în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, transmite Digi24.