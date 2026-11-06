Un nou val de proteste în Franța. Aproape 600 de mii de oameni au ieșit în stradă. Marile sindicate au lansat o grevă națională, alăturându-se astfel elevilor de liceu și altor categorii de manifestanți, supărați de costul tot mai mare al vieții. A fost cea mai mare participare de la începutul valului de proteste. Manifestațiile au fost marcate de tensiuni și violențe.

La Paris, marșul sindicaliștilor dintre Piața Republicii și Piața Națiunii a fost temporar întrerupt, după ce un grup de oameni mascați a provocat distrugeri pe bulevardul Voltaire (volter). Poliția a folosit gaze lacrimogene, ca să-i potolească.

Și manifestația de la Lyon a fost marcată de incidente și confruntări între participanți și forțele de ordine.

Tensiunile au fost alimentate și de decizia prefecturii de a interzice protestele în zona centrală, în timpul cărora au fost incendiate clădiri și jefuite numeroase magazine. De data aceasta, un grup de 500 de persoane, considerat de autorități cu risc ridicat, s-a poziționat în fruntea coloanei de manifestanți. Îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, oamenii au aruncat cu materiale pirotehnice și proiectile improvizate.

Un alt incident grav a fost incendierea unui liceu din Tournefeuille, în zona metropolitană a orașului Toulouse.

În Lille, participanții mascați au provocat un incendiu la intrarea într-un liceu.

În ziua grevei generale, protestatarii au continuat să blocheze instituțiile de învățământ. Potrivit guvernului, peste 80 de școli au fost afectate.