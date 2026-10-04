„Dacă Rusia nu este oprită, maşina sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz de la Kiev.

Friedrich Merz a sosit duminică dimineață cu trenul în capitala Ucrainei, însoțit de directori executivi ai unor companii germane din domeniul apărării. Vizita surpriză a cancelarului are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor, potrivit Reuters .

Cancelarul german va anunța un pachet de măsuri de sprijin în valoare de 1.350.000.000 de euro. Acesta include un ajutor militar de 1.000.000.000 de euro și 350.000.000 de euro pentru reparații în sectorul energetic. De asemenea, se așteaptă ca în cadrul vizitei de la Kiev să se finalizeze un acord privind producția comună a diverselor tipuri de drone, scrie hotnews.ro

Friedrich Merz/ hotnews.ro

Friedrich Merz: Mașina de război a Rusiei trebuie oprită

„Am venit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare”, a declarat Merz, menționând că forțele ruse bombardează orașe, clădiri rezidențiale și centrale termice. „Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașina sa de război se va întoarce împotriva noastră.”

„Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: «Puteți continua să contați pe ajutorul nostru»”, a adăugat Merz.

Cancelarul german este însoțit de ministra economiei, Katherina Reiche, și de o delegație economică formată din directori ai companiilor Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems și ai altor firme.

Se așteaptă ca Merz să exercite presiuni asupra guvernului ucrainean pentru a înregistra progrese în ceea ce privește reformele solicitate de partenerii din UE, inclusiv în lupta împotriva corupției, scrie Reuters.

Producție comună de armament direct în Ucraina

Zelenski a declarat miercuri, după ce a discutat telefonic cu Merz, că Ucraina va finaliza în curând acordul cu Germania privind producția de drone, rachete și software aferent.

Se preconizează că unul dintre obiectivele principale va fi producția rapidă de drone anti-avion, pe care Quantum, o companie germană specializată în tehnologie de apărare, le-a testat cu succes. Încă din vară, Rusia a folosit zilnic zeci de drone de atac cu reacție de mare viteză pentru a lovi infrastructura civilă și militară.

În aprilie, Quantum și producătorul ucrainean WIY Drones au anunțat crearea Quantum WIY Industries, o societate mixtă destinată producției dronei de interceptare „Strila” și a tehnologiilor conexe de apărare aeriană.

Acordul prevede, de asemenea, dezvoltarea și producția în comun a unor arme cu o rază de acțiune de peste 1.000 km, pe care Ucraina le poate folosi pentru a lansa atacuri adânc în teritoriul Rusiei.

Oficialii guvernamentali au declarat că intensificarea cooperării va permite ca fondurile și tehnologia să revină în Republica Federală, unde se produc armele și unde pot fi consolidate sistemele de apărare împotriva dronelor care vizează infrastructura critică.

Joi, Merz a afirmat că Germania nu se va lăsa intimidată de numărul tot mai mare de atacuri hibride lansate de Rusia asupra statelor europene.

Amenințarea Rusiei înainte de vizita lui Merz în Ucraina

Sâmbătă, cu câteva ore înainte de vizita lui Merz, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat într-un comunicat că Moscova va continua să lovească sistematic ținte din țara vecină, în ceea ce a numit lovituri de represalii pentru atacurile din ultimele luni.

Totodată, ministerul a lansat un avertisment direct la adresa delegațiilor străine: „Unii indivizi își pun viețile în pericol”.