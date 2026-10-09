Furie la New York, după ce un agent al Serviciului pentru Imigrație a împușcat un bărbat, în mașina în care se afla și un copil de cinci ani. Primarul metropolei a descris incidentul drept o „situație de neconceput și extrem de gravă”. Mai ales că agentul care a tras nu putea fi identificat, pentru că purta mască și o vestă de muncitor în construcții.



Departamentul pentru Securitate Internă, instituția care coordonează Serviciul pentru imigrație și control vamal, a confirmat că un agent ICE ... „a făcut uz de armă” în timpul unei „operațiuni țintite de aplicare a legii, desfășurate pentru arestarea unui cetățean din Republica Dominicană, aflat ilegal în Statele Unite, și suspectat de comiterea unor infracțiuni”. Potrivit departamentului, cel împușcat este în viață, într-un spital din apropiere. Protestatarii s-au adunat acolo scandând cerând dreptate și plecarea agenților ICE.



„Purta o vestă sau ceva de genul ăsta?

Era îmbrăcat în echipament de construcții. Nici măcar nu arăta ca un polițist sau ca un agent, ce-o fi fost el...”



ZOHRAN MAMDANI, PRIMAR NEW YORK: ”Iată ce știm: Agenții ICE au înconjurat vehiculul condus de aceasta persoană, înainte de a deschide focul. Purtau veste de muncitori în construcții și măști care le ascundeau fețele.

Nu exista nicio modalitate rezonabilă de a-i identifica drept agenți ICE. Tocmai se terminaseră cursurile la școală.

Exact.”

„Strada era plină de familii și copii. Când agenții ICE au deschis focul, pe bancheta din spate a mașinii se afla un copil de cinci ani - un copil de cinci ani. Slavă Domnului că acel copil nu a suferit răni fizice.”



New York, un bastion al Partidului Democrat, este unul dintre orașele americane care le interzic polițiștilor locali să ofere sprijin autorităților federale în aplicarea legislației privind imigrația. Politia nu a fost implicata in acest incident, dar l-a investigat.

Jessica TISCH, COMISAR, POLIȚIA DIN NEW YORK: „La fața locului au fost recuperate cel puțin șapte tuburi de cartușe, precum și vehiculul victimei, care prezenta urme de gloanțe pe parbrizul din față. Geamul din spate al mașinii era, de asemenea, spart. Vehiculul era poziționat perpendicular pe carosabil.”



Guvernatoarea statului New York a declarat că a discutat cu președintele Donald Trump despre incident și că și-a exprimat „indignarea în numele locuitorilor statului New York. De asemenea, a solicitat ca orice înregistrare video realizată de camerele purtate de agenți în timpul incidentului să fie făcută publică. ICE este în centrul controverselor din Statele Unite din cauza raidurilor împotriva migranților, a condițiilor de detenție și a acuzațiilor de folosire excesivă a forței. Zeci de persoane au murit în custodia agenției, iar intervențiile soldate cu împușcături mortale au declanșat proteste masive.