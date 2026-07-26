Iranul a acuzat Ucraina că i-a atacat sâmbătă una dintre navele sale comerciale în Marea Caspică, ucigând un marinar și rănind un altul, a relatat agenția oficială de presă Irna preluată de AFP.

Potrivit Irna, care citează Ministerul Afacerilor Externe iranian, acest atac de sâmbătă dimineață a provocat o explozie la bordul navei.

„Atacul lansat de regimul ucrainean împotriva unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, revendicat în mod explicit de șeful acestui regim, demonstrează persistența atitudinii iraționale și ostile a regimului ucrainean” față de Iran, a protestat ministerul, citat de Irna.

Republica Islamică „nu a intervenit niciodată în conflictul dintre Rusia și Ucraina”, a afirmat acesta.

Ce a anunțat Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă pe rețelele de socializare că a obținut „rezultate foarte solide cu lovituri de lungă distanță în Marea Caspică, vizând în special nave utilizate pentru transportul de încărcături militare care implicau Iranul, precum și o navă de război”.

Serviciile de informații ucrainene au anunțat, la rândul lor, pe Telegram, atacuri cu drone împotriva „unor nave de marfă supuse sancțiunilor internaționale, care erau utilizate pentru transportul de încărcături militare între Iran și Rusia”.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran a fost convocat sâmbătă la Ministerul Afacerilor Externe pentru a fi mustrat de un înalt funcționar pentru acest „act ostil și criminal”.

În cadrul unei discuții cu șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a solicitat, de asemenea, un „răspuns ferm” din partea UE și a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la acest atac, a adăugat Irna.

Teheranul a descris atacul asupra navei sale drept un act de agresiune și a declarat că își va apăra interesele și securitatea națională, acuzând în același timp Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina, notează Reuters.

Imagini din satelit pentru Iran

Denunțul Iranului a coincis cu declarațiile lui Zelenski, potrivit cărora Kievul a constatat că Rusia transmitea Iranului observațiile sale satelitare din Orientul Mijlociu pentru a-i permite acestuia să lanseze atacuri în regiune, conform agenției de presă.

Președintele ucrainean, în declarațiile ulterioare publicate pe X, a afirmat că, începând cu începutul lunii iulie, Kievul a înregistrat „o supraveghere activă prin satelit din partea Rusiei asupra statelor din Golf și a instalațiilor militare americane situate acolo. Aceste imagini apar ulterior în Iran”.

„În același timp, există o corelație clară între imaginile satelitare rusești ale acestor locații și atacurile iraniene — atât înainte de atacuri, în faza de pregătire a acestora, cât și după, pentru a evalua pagubele provocate”, a declarat Zelenski.

El a precizat că, numai în zilele de 19 și 20 iulie, observațiile satelitare rusești au vizat patru baze aeriene: două în Bahrain, una în Iordania și una în Kuweit.

Pe tot parcursul războiului din Ucraina, Kievul a fost nevoit să facă față dronelor de concepție iraniană lansate de Moscova. Kievul și-a oferit expertiza în domeniul interceptării dronelor țărilor din Orientul Mijlociu care au fost ținta unor atacuri din partea Iranului, scrie hotnews.ro.