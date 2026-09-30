Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. În sală s-au aflat parlamentarii PSD, pentru a fi atins cvorumul necesar pentru ca ședința să nu fie amânată, care au spus însă din bănci „prezent, nu votez”. Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala încă din timpul dezbaterilor.

Prima reacție a lui Mureșan

„Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea acesteia”, a declarat Siegfried Mureșan, în Parlament, după ce cabinetul său a fost picat la vot.

„Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. În acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta ca eforturile oamenilor sa nu fie în zadar”, a mai spus acesta.

Oficial: Guvernul Mureșan, mai puține voturi decât Veștea

A venit și anunțul oficial: Guvernul Mureșan a avut doar 182 de voturi „pentru” din cele 197 de voturi exprimate. Au fost mai puține voturi decât în iunie, când Guvernul Veștea a picat testul Parlamentului.

Atunci au fost 212 voturi exprimate, dintre care 189 de voturi „pentru” şi 23 „împotrivă”.

Guvernul Mureșan a picat la vot

Prima numărătoare arată că Guvernul Mureșan a picat la vot. A obținut 182 de voturi pentru, mai puține decât cele obținute de guvernul Veștea (189). Au fost și 15 voturi împotrivă, spun surse politice pentru HotNews.

În total, au fost 197 de voturi exprimate.

În scurt timp, e așteptat anunțul oficial.

Rezultatul, anunțat în scurt timp

S-a încheiat votul din Parlament privind Guvernul Mureșan. Rezultatul votului este așteptat în scurt timp.

Radu Miruță, val de atacuri la PSD

„După atâția ani în care ați fost la guvernare, după atâtea decizii pe care le-ați luat doar dumneavoastră, veniți astăzi și spuneți cu domnul Grindeanu mustind de aroganță, că fără voi nu se poate. Serios?”, a spus ministrul USR al Apărăirii Radu Miruță.

„Spitale încă nu avem suficiente. Armata lăsată de prea mult timp fără dotări suficiente. Un deficit uriaș făcut de unii și plătit de toți. Instituții în care prea des relația bate competența. Companii de stat care pierd bani, dar care întotdeauna găsesc bani pentru salariile șefilor (…) Asta nu este o moștenire de care să fiți mândri. Asta este o factură și este o factură pe care ați emis-o dumneavoastră de la PSD și ne cereți tuturor să o achităm”, spus Radu Miruță.

”Ba să știți că se poate și fără voi. Domnul Mureșan cu o echipă de miniștri mult mai decentă decât ce am văzut că puteți oferi dumneavoastră, vine astăzi cu un program de guvernare care oferă soluții concrete la problemele din România. Adevăr, nu populism, soluții care sunt tratamentul pentru boala care a fost crescută de dumneavoastră în România (…)”, a spus Miruță.

Parlamentarii neafiliați cer alegeri anticipate

Din partea grupului de senatori și deputați neafiliați, deputatul Robert Alecu, a cerut alegeri anticipate.

„Dacă Parlamentul îl respinge, și din fericire se pare că îl va respinge, în situația de față cerem președintelui declanșarea alegerilor anticipate”, a spus Robert Alecu.

A început votul

Începe procedura de vot. Votul este cu bile, una albă și una neagră. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru acordarea încrederii Guvernului. Bila albă introdusă în urna neagră și bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot contra.

SOS și PACE nu votează Guvernul Mureșan

SOS și grupul parlament PACE – Întâi România au anunțat că nu votează Guvernul Mureșan.

„Stimate domnule prim-ministru desemnat, mâncare nu spune o poveste, nu primește pomană. Grupul parlamentar PACE, format din șapte senatori, v-a așteptat din momentul desemnării și până astăzi să ne spuneți această poveste lacrimogenă, că altceva nu aveați, însă ne-ați tratat cu dispreț atât pe noi, cât și celelalte partide. În această situație, partidul PACE și Alianța pentru Unirea Românilor nu vă va vota. Nu putem vota această mascaradă”, a spus senatorul Ionel Carp.

Minoritățile: „Grupul nostru va vota liber”

Din partea Grupului parlamentar al minorităților național, Varujan Pambuccian a anunțat că „grupul nostru va vota liber, adică fiecare coleg va vota așa cum consideră că este oportun”.

UPR: „Vom vota strict în interesul cetățenilor”

Deputatul de la Uniți pentru România, Chiriță Răzvan Mirel, i-a îndemnt pe colegii săi „să voteze conform propriei conștiințe și mandatului primit de la cetățeni”.

„Îi asigur pe români că UPR va vota strict în interesul cetățenilor”, a spus el.

Kelemen Hunor: Omul când își pierde răbdare, va alege extremele

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, în discursul său, că „societatea nu mai are răbdare cu noi, oamenii și-au pierdut răbdarea”.

„După 148 de zile nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline și acest lucru este inacceptabil. România are nevoie de guvern. Omul când își pierde răbdarea, când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții, nu mai are încredere în politicieni, și își ia soarta în propriile mâini, iar reacția va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deșertului la răsărit, un kitch politic”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că uniunea va vota Guvernul Mureșan.

Ilie Bolojan, huiduit

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a fost huiduit înainte de discursul său.

„Suntem aici să găsim o soluție pentru încheierea crizei declanșate de PSD și de AUR. Dar nu este totuna cum o închidem. O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern. Iar guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an”, a spus Bolojan.

George Simion a recitat din George Coșbuc

George Simion a recitat și versuri din poezia „Decebal către popor” a lui George Coșbuc, în timpul discursului în plen, după ce a acuzat că a fost avertizat că „el urmează să fie arestat, după Călin Georgescu”.

„Din zei de-am fi scoborâtori, C-o moarte tot suntem datori!”, a spus Simion.

George Simion: Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare

Din partea AUR, a venit rândul lui George Simion să ia cuvântul.

„Vă trece un fior rece, așa pe șira spinării de fiecare dată când auziți de votul românilor și de alegeri democratice? Asta este soluția constituțională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România și are o dungă roșie așa pe buletin”, a spus Simion.

„Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Și răspunsul este nu. Nu suntem trădători. Nu suntem de vânzare Rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste și cu demnitate”, a mai spus Simion.

„De ziua mea, l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri l-ați trimis la Arestul Central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul”, a spus Simion.

„Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a mai spus Simion.

Grindeanu: „Vreți să prelungiți criza? Atunci mergeți pe calea anticipatelor”

În discursul său, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe premierul interimat Ilie Bolojan că „a eșuat lamentabil”.

„Noi, PSD, refuzăm să fim complici la acest experiment social eșuat. După 150 de zile de haos, este momentul ca această guvernare a eșecului să plece acasă definitiv. Vreți să prelungiți criza? Atunci mergeți în continuare pe calea anticipatelor. După alegeri, veți încăpea toți într-un lift, fără să vă înghesuiți”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Ați venit cu un guvern marionetă”

Încep dezbaterile. Primul care ia cuvântul din partea PSD este liderul partidului, Sorin Grindeanu.

„Astăzi ar fi trebuit să punem capăt uneia dintre cele mai mari crize politice din istoria recentă a României. De 150 de zile țara este complet blocată, deoarece dreapta a refuzat să accepte un lucru simplu. Direcția în care merge România este una complet greșită. Privilegiile sunt mai importante pentru PNL și USR decât economia și viața oamenilor.În locul soluțiilor raționale ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză, doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă. Un guvern care nu a avut un guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate”, a spus Sorin Grindeanu.

„PSD spune nu acestui guvern bolojan reșapat”, a spus liderul PSD, menționând că PSD va vota doar un guvern care ține cu România.

Mureșan: „Justiția nu este negociabilă”

„Fără o justiție independentă nu există o democrație puternică și fără o justiție independentă nu poate exista nici o economie puternică”, a spus Mureșan, în discursul său.

Potrivit premierului desemnat, oamenii și companiile investesc „acolo unde regulile sunt clare, unde contractele sunt respectate și legea este aceeași pentru toți”.

„Am văzut cu toții problemele care există în justiție, delegări, schimbări ale completurilor, dosare ajunse la prescriere. Iar ceea ce am văzut în ultimele luni ne îngrijorează din nou. Când statul de drept este pus sub presiune, tăcerea nu este o soluție. Cine are puterea să îndrepte lucrurile are și responsabilitatea să acționeze. Și tocmai de aceea am propus-o pentru Ministerul Justiției pe doamna Andrea Chiș, un om independent, cu experiență”, a spus Mureșan.

La menționarea numelui fostei judecătoare, o parte din parlamentari au aplaudat.

„Doamna Chiș va fi un ministru independent pentru o justiție independentă”, a mai spus premierul desemnat.

Mureșan: „Fără taxe și impozite noi”

În discursul său, premierul desemnat a spus că va face concret în ceea ce privește taxele, salariile și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor.

„În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21 la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027. Pentru copiii și familii, vrem o țară prosperă, o țară în care oamenii își permit să își construiască o familie și un viitor”, a spus Mureșan.

Siegfried Mureșan: „ Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține acum un discurs în plen, în care își prezintă programul de guvernare.

„Vin cu plăcere astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta viziunea noastră pentru România, pentru a prezenta programul de guvernare și lista completă a Guvernului. Sunt de 12 ani membru al Parlamentului European și știu cât este de importantă munca legislativă. Pentru mine a fi parlamentar înseamnă a fi aproape de oameni, să îi asculți, să îi reprezinți, să te lupți pentru drepturile lor, să găsești sprijin pentru ei, să găsești soluții. Știu că și dumneavoastră faceți asta și vă mulțumesc. Vreau să știți că îmi doresc un Parlament puternic. Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici prin votul dumneavoastră. Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră ca parlamentari aleși și voi lucra strâns cu Parlamentul României. Stimați colegi, vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră. Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum”, a spus Mureșan, în discursul său.

„Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului. Și tocmai de aceea, România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa. În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept. Iar astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare. Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare. Au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an”, a mai spus Mureșan.

„Fiecare leu pe care noi ca stat îl administrăm este un leu câștigat prin munca unui român. De aceea obiectivul nostru este simplu, zero risipă din banul public. Vrem un stat cât mai bun, un stat cât mai eficient, un stat în care pozițiile se câștigă prin competență (…) Un stat în care nimeni nu este mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații. Acest lucru este foarte clar în programul nostru de guvernare, iar aici mă bazez pe dumneavoastră și pe sprijinul dumneavoastră (…)

Reforma statului înseamnă să îmbunătățim ceea ce nu funcționează perfect și de aceea, concret, prin programul nostru de guvernare propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister la trei secretari de stat, să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat. Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, nu să fie surse de pierderi pe care cu greu să le acoperim din taxele și impozitele românilor.

Să reformăm ANAF-ul, concentrându-ne pe fraudele mari, să reducem birocrația pentru antreprenori, să avem un singur ghișeu pentru cetățean la care bsă poată obține o carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere, toate simplu la un ghișeu. Mai puțină birocrație, zero risipă, mai mult respect pentru oameni. Aceasta este reforma statului pe care o propunem”, a mai spus Mureșan, scrie hotnews.ro.

A început ședința la Parlament

A început ședința la Parlament, senatorii și deputații au intrat în sala de plen, iar acum se intonează imnul național.

Din totalul de 464 de senatori și deputați, sunt prezenți în sală 313 parlamentari.

Diana Șoșoacă, huiduieli la parlament

Europarlamentara Diana Șoșoacă, lidera SOS, a huiduit în momentul când premierul desemnat Siegfried Mureșan a ajuns la Parlament. Șoșoacă vrea să intre în plen, dar nu este lăsată de pază.

Cu ce propunere merge PSD dacă pică la vot Guvernul Mureșan

Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat miercuri, la Parlament, că se așteaptă „cu siguranță” ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări dacă pică Guvernul Mureșan.

Întrebat cu ce propunere va merge PSD, Neacșu a spus că „cu aceeași propunere cu care a mers întotdeauna (n.r. Sorin Grindeanu)”.

De asemenea, acesta a spus că alegerule anticipate ar trebui declanșate, „în măsura în care nici următorul guvern nu trece”.

UNIT nu votează Guvernul Mureșan

Deputații neafiliați UNIT, patru la număr, anunță că nu vor acorda votul de încredere Guvernului și programului prezentate Parlamentului de Siegfried Mureșan.

Tactica PSD

Parlamentarii PSD vor fi prezenți în sala de plen, doar că vor rămâne în bănci și nu vor vota Guvernul Mureșan, potrivit informațiilor HotNews.

De altfel, Sorin Grindeanu a anunțat încă de zilele trecute că le va propune social-democraților să fie prezenţi în sală, pentru a asigura cvorumul.

Mureşan, un nou mesaj înainte de votul din Parlament

„Astăzi puterea este la fiecare parlamentar”, a scris miercuri premierul desemnat Siegfried Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

„Ca prim-ministru voi trata cu respect fiecare parlamentar și fiecare grup parlamentar, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziție. Voi ține cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor și voi lucra împreună cu ei”, a adăugat acesta.

Kelemen Hunor: Dacă ţinem cont de declaraţiile liderilor din Parlament, nu există 233 de voturi necesare pentru a învesti Guvernul

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, cu câteva ore înainte de şedinţa Parlamentului în care se va da votul privind învestirea Guvernului Siegfried Mureşan, că declaraţiile făcute de toţi liderii partidelor din Parlament arată că nu există cele 233 de voturi necesare.

El spune că procedura va fi dusă până la capăt, dar nu vede de unde ar putea veni voturile pentru ca Guvernul Mureșan să treacă.

„Dacă ţinem cont de declaraţiile făcute de toţi liderii din Parlament, atunci şansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a învesti Guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, aşa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170, 171. Sigur, vor fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni, dacă fiecare merge pe declaraţia făcută, anunţurile făcute în aceste zile”, a afirmat, miercuri, la RFI, liderul UDMR, citat de News.ro.

Mesajul postat de Siegfried Mureșan pe Facebook, înaintea votului pentru Guvernul său

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată. Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a scris premierul desemnat, pe Facebook.

George Simion va ține un discurs

Liderul AUR, George Simion, va ține un discurs în plen. Parlamentarii AUR nu vor fi în sală, potrivit informațiilor HotNews.