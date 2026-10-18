Iranienii recuperează telefoane iPhone și parfumuri care plutesc pe apele Strâmtorii Ormuz, după ce o navă cargo a fost scufundată la impactul cu o mină marină.

Imagini care circulă pe rețelele de socializare arată pescari colectând dispozitive Apple și parfumuri franceze vărsate dintr-o navă scufundată. Marina Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a declarat că nava a deviat pe o rută „neautorizată și periculoasă" și a lovit o mină marină, declanșând un incendiu care a scufundat-o cu tot cu cele peste 2.500 de containere de la bord, arată The Telegraph.

Deși Iranul a lovit zeci de nave de la începutul războiului, în februarie, aproape niciuna nu s-a scufundat. Nava GFS Pride a fost a doua scufundată în decurs de 24 de ore și doar a treia de la începutul războiului.

Imaginile au arătat zeci de bărci strecurându-se printre containerele pe jumătate scufundate, cu oameni care scoteau cutii din valuri. Într-un clip, o singură barcă mică se străduiește să remorcheze un container de dimensiuni mari.

Atacurile IRGC asupra navigației din jurul strâmtorii au crescut în ultimele zile la cel mai intens ritm de la începutul războiului. Marina sa i-a îndemnat pe pescarii locali să navigheze cu atenție în jurul containerelor care plutesc la suprafață, transmite Știrileprotv.ro.