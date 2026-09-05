După aproape 500 de ani, harta lumii ar putea arăta diferit. Adunarea Generală a votat pentru o reprezentare mai apropiată de dimensiunile reale ale continentelor, ceea ce face Africa să pară mult mai mare, iar Europa și America de Nord mai mici. 164 de țări au susținut rezoluția, iar Statele Unite au fost singurele care au votat împotrivă și au criticat inițiativa. Noua reprezentare se bazează pe proiecția „Equal Earth”, care redă mai fidel suprafața continentelor.

De secole, lumea s-a privit printr-o lentilă distorsionată. Harta Mercator, creată în 1569, face ca țările și continentele aflate mai aproape de poli să pară mult mai mari decât sunt în realitate.

„Astfel, Groenlanda poate părea aproape la fel de mare ca Africa, deși Africa este de aproximativ 14 ori mai mare.”

Ieri, Organizația Națiunilor Unite a votat în favoarea unei noi reprezentări a lumii. Rezoluția a fost adoptată cu 164 de voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri. Proiecția „Equal Earth” păstrează mai fidel proporțiile suprafețelor și este prezentată drept o alternativă la harta folosită pe scară largă de aproape cinci secole.

Inițiatorii spun că nu este doar o chestiune de cartografie, ci și de felul în care oamenii percep lumea. Statele Unite au fost singurele care s-au opus.

Totuși, rezoluția ONU nu obligă țările să renunțe la harta Mercator. Este o recomandare pentru state, instituții internaționale și platforme digitale să promoveze reprezentări mai exacte ale suprafețelor continentelor.