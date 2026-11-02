Un avion privat a căzut din cer ca o săgeată şi s-a izbit cu o forţă nimicitoare de pământ. Toţi cei nouă oameni de la bord au murit pe loc. Într-o fracţiune de secundă, aeronava s-a făcut bucăţele. Drama s-a petrecut foarte aproape de reşedinţa preşedintelui Donald Trump.

Sunt scenele terifiante care au spulberat liniştea din Florida la ora locală 12 şi 50 de minute. Camerele de bord ale maşinilor din trafic au surprins exact momentul în care avionul privat, cu nouă persoane la bord, se năpusteşte ca o săgeată spre pământ. Într-o fracţiune de secundă se transformă într o bilă de foc. Pasagerii şi pilotul mor pe loc.

Momentul accidentului surprins de camere

„Ceva tocmai s-a prăbuşit", se aude martorul.

Cu doar câteva momente înainte de tragedie, pilotul a transmis un apel disperat de urgenţă, prin care anunţa că avionul pierde altitudine extrem de rapid.

„Avem depuneri uşoare de gheaţă transparentă, care sunt gestionabile, şi turbulenţe moderate. Mayday, mayday! Coborâm cu 3.048 de metri pe minut. Suntem într-o situaţie de supraviteză, coborâm cu 6.096 de metri pe minut. Ne vom prăbuşi. Ne prăbuşim! La naiba! Nu mai avem timp",sunt ultimele cuvinte ale pilotului.

Impactul a fost atât de puternic, încât aeronava s-a dezintegrat complet, iar întreaga zonă rezidenţială a fost acoperită cu un morman de resturi.

„Părea că se prăbuşeşte o rachetă. A lăsat (n.r. avionul) un crater uriaş pe marginea drumului. Au fost numeroase resturi şi s-au împrăştiat pe o distanţă destul de mare", a declarat Ron Desantis, guvernatorul Floridei.

Avionul prăbuşit la nici 15 kilometri de Mar a Lago, reşedinţa preşedintelui Donald Trump, este un Learjet 60, evaluat la aproximativ două milioane de dolari. Plecase din Austin cu destinaţia Bahamas. 600 de persoane au nevoie de adăpost în urma distrugerilor provocate la sol. Cauza dezastrului este investigată, scrie observatornews.ro