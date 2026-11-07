Imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. O femeie din Brisbane, Australia, a salvat un pui de koala prins în strânsoarea unui șarpe. Aceasta a reușit să-l elibereze și să-l reunească în siguranță cu mama sa, care încerca să-l protejeze.

În imaginile publicate de BBC, se vede cum femeia se apropopie de un pui de koala prins în strânsoarea unui șarpe. În tot acest timp, mama puiului încerca să-l apere.

Femeia a reușit să îndepărteze șarpele și să elibereze puiul, după care l-a reunit cu mama sa.

Puiul a zgâriat-o și a mușcat-o de mai multe ori pe femeie

Intervenția nu a fost însă lipsită de urmări. Speriat, puiul a zgâriat-o și a mușcat-o de mai multe ori pe femeie.

Autoritățile din Queensland le reamintesc oamenilor să nu încerce să salveze sau să manipuleze singuri animalele sălbatice. În astfel de situații, recomandarea este să solicite ajutorul specialiștilor.

Sursă video: BBC