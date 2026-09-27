Mulțime uriașă la Paris pentru Papa Lon al XIV-lea. 700 de mii de oameni au participat ieri la slujba în aer liber în Place de la Concorde, din inima Parisului, un loc simbolic pentru republica laică. Aseară, Papa Leon a ajuns la Lourdes și s-a rugat la grota unde, potrivit tradiției catolice, s-ar fi arătat de mai multe ori Fecioara Maria.

Inițial, 600 de mii de oameni s-au înscris pentru a participa la evenimentul din Place de la Concorde, dar organizatorii au extins zona destinată mulțimii, pe o distanță de 3 kilometri. Traficul rutier a fost închis de-a lungul bulevardului Champs-Élysées și până dincolo de Arcul de Triumf.

Oamenii au fluturat steaguri ale Vaticanului și ale Franței în timp ce Suveranul Pontif a coborât pe Champs-Elysees, oprindu-se pentru a binecuvânta bebeluși și copii. Unii s-au urcat pe umerii celor din jur sau chiar în copaci pentru a-l putea vedea mai bine pe papă când a sosit la liturghie.

Place de la Concorde este inima Parisului, dar și un simbol al republicii franceze seculare. Tocmai de aceea alegerea locului a fost criticată de susținătorii fermi ai laicității. Organizatorii le-au răspuns că era singura zonă din capitala Franței care putea primi mulțimi atât de mari.

Primul papă american s-a bucurat de o primire foarte călduroasă în timpul vizitei sale în Franța și a încercat în mod special să încurajeze Biserica Catolică din această țară. Unul dintre subiectele pe care le-a evidențiat este creșterea interesului tinerilor pentru catolicism, o temă centrală a vizitei sale.

PAPA LEON AL 14-LEA: „Ce căutăm cu adevărat în viață? Cu toții tânjim după fericire, iubire și împlinire. Dar cu ce încercăm să ne potolim această sete? Ne mulțumim cu bunurile materiale, cu satisfacțiile imediate, cu atât de mulți mici idoli care ne promit minuni, dar ne lasă inima goală.”

După vizita la Paris, Papa Leon a ajuns aseară la Lourdes, celebrul loc de pelerinaj catolic din Munții Pirinei. Suveranul Pontif a participat la un moment de rugăciune în tăcere la grota unde și-ar fi făcut apariția de mai multe ori Fecioara Maria.

Peste 150 mii de persoane au participat și la liturghia de astăzi de la sanctuar.

