Imaginile capturate de un satelit polonez de recunoaștere, lansat în luna iulie, au surprins un portavion chinez în construcție și ceea ce par a fi compartimente destinate reactoarelor sale nucleare, au anunțat producătorii satelitului.

Imaginea de înaltă rezoluție face parte dintr-o serie de fotografii recent publicate, realizate de satelitul Mikroglob-1, și surprinde detalii dintr-un port din orașul Dalian, situat în nord-estul Chinei, informează TVP.

Compania aerospațială poloneză Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat luni imaginile într-o postare pe platforma de socializare X, afirmând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită”.

Aceasta a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile suverane ale Poloniei în domeniul sateliților, expertiza tehnologică internă și securitatea națională”.

Demonstrând aplicația practică a satelitului în analiza militară, compania poloneză a afirmat că în șantierul naval din Dalian se poate observa „un obiect deosebit de interesant”, „unde se construiește al patrulea portavion al Chinei”.

„Cel mai probabil, acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt clar vizibile în imagine”, a adăugat compania.

China/ X.com

China/ X.com

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat, într-un comunicat publicat de companie, că „primele imagini reprezintă o etapă importantă”.

„Este pentru prima dată când putem prezenta public datele colectate de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului pe care îl construim”, a adăugat el.

Compania a precizat că una dintre capacitățile-cheie ale satelitului Mikroglob-1 este aceea de a captura imagini într-o gamă largă de lungimi de undă din spectrul luminii vizibile și în domeniul infraroșu apropiat.

Creotech a demonstrat această capacitate printr-o altă serie de fotografii, cu orașul american New Orleans, unde satelitul a realizat două fotografii ale aceleiași zone – una folosind parametrii standard pentru fotografii color, iar cealaltă folosind o setare pentru infraroșu.

Fotografia în infraroșu, care prezintă porțiuni mari din zona capturată scăldate în nuanțe de roșu, poate fi utilizată pentru a analiza vegetația și alte elemente de mediu. Potrivit Creotech, această setare poate ajuta la evaluarea daunelor cauzate de dezastre naturale sau de operațiuni militare.

„Primele imagini din cadrul proiectului Mikroglob demonstrează în practică modul în care datele obținute din orbită pot combina observarea detaliată a obiectelor individuale cu analiza unor zone extinse”, a afirmat Creotech Instruments.

Satelitul Mikroglob-1, care a fost plasat pe orbită în luna iulie, este unul dintre cei patru sateliți de acest tip, Mikroglob-2, -3 și -4 fiind lansați pe orbită săptămâna trecută.

Proiectul face parte din eforturile Varșoviei de a-și extinde capacitatea de recunoaștere și imagistică de pe orbita Pământului și se desfășoară în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea satelit Mikroglob reprezintă „un alt pas către consolidarea securității Poloniei”, calificând misiunea drept „un mare succes al ingeniozității tehnologice poloneze”, scrie hotnews.ro.