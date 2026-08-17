Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo, care se răspândește cu o viteză fără precedent, a devenit luni cea mai mortală din istoria țării. Epidemia a depășit acum, în doar trei luni, cifra de 2.300 de decese înregistrate în timpul epidemiei din 2018-2020, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Daniela Frunză
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Șefului departamentului pentru afaceri umanitare al ONU a subliniat că epidemia „este cea mai rapidă înregistrată vreodată” și „ucide o persoană la fiecare 30 de minute”.

În prezent, nu există niciun vaccin și niciun tratament specific disponibil pentru varianta Bundibugyo de Ebola, responsabilă de această epidemie, scrie hotnews.ro

RDC a declarat pe 15 mai, cu o întârziere de câteva săptămâni, cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria țării. Zeci de decese au fost înregistrate până când guvernul a recunoscut noul focar în regiunile din nord și est, unde prezența statului este fragilă, infrastructurile sanitare sunt precare, iar răspunsul la criză este depășit de explozia numărului de cazuri.

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