Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo, care se răspândește cu o viteză fără precedent, a devenit luni cea mai mortală din istoria țării. Epidemia a depășit acum, în doar trei luni, cifra de 2.300 de decese înregistrate în timpul epidemiei din 2018-2020, transmite agenția AFP, citată de Agerpres .

Șefului departamentului pentru afaceri umanitare al ONU a subliniat că epidemia „este cea mai rapidă înregistrată vreodată” și „ucide o persoană la fiecare 30 de minute”.

În prezent, nu există niciun vaccin și niciun tratament specific disponibil pentru varianta Bundibugyo de Ebola, responsabilă de această epidemie, scrie hotnews.ro