Aproximativ 45.000 de rezidenţi din mai multe localităţi din nord-estul Spaniei au fost sfătuiţi să rămână în casele lor din cauza fumului dens provocat de un incendiu de vegetaţie care a cuprins acea regiune, informează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

Locuitorilor din estul provinciei Girona li s-a cerut să ţină uşile şi ferestrele închise, au declarat vineri autorităţile locale spaniole.

Până în prezent, incendiul care face ravagii în apropierea oraşului Bisbal d’Emporda, în interiorul regiunii Catalonia, a distrus aproximativ 1.300 de hectare de tufişuri şi păduri – echivalentul a aproximativ 1.800 de terenuri de fotbal. Potrivit AFP, incendiul a afectat deja 2.200 de hectare de vegetaţie.

Incendiu în Catalonia/ Getty

Autorităţile spaniole au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime omeneşti.

Flăcările, alimentate de vânturi puternice, sunt în prezent scăpate de sub control şi s-au extins în regiunea montană împădurită Massis de les Gavarres, care acoperă o suprafaţă de aproximativ 35.000 de hectare.

Incendiu în Catalonia/ Getty

Guvernul regional al Cataloniei a solicitat ajutor din partea Unităţii militare de intervenţie în situaţii de urgenţă, UME.

Potrivit poliţiei, un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul a fost arestat. Se pare că acesta lucra la un drum folosind un polizor unghiular, un utilaj destinat tăierii metalului sau a pietrei.

Întrucât aceste utilaje generează scântei extrem de fierbinţi, care pot aprinde cu uşurinţă vegetaţia uscată, utilizarea lor a fost interzisă pe durata actualei perioade de secetă din regiune, transmite știrileprotv.ro.