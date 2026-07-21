Este pericol de explozie, după ce un incendiu s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier sub pavilion Liberia, în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre portul Reni din Ucraina.

Este vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă 3.790 de tone de propan, au confirmat Forțele Navale.

La acest moment, incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, nava fiind ancorată. Pentru siguranța navigației, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, în vederea evitării perimetrului afectat.

„Din ce mi-au transmis colegii, intervenția pentru stingerea incendiului de pe navă la acest moment, din cauza încărcăturii extrem de periculoase, ar pune în dificultate echipajele de salvare. (...) În acest moment nu se ia în calcul, așa cum precizam, din cauza pericolului pe care încărcătura îl pune pentru echipajele de salvare, să se intervină pentru stingerea incendiului”, a declarat maior Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al DSU.

În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat operațiunea de salvare și a mobilizat navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis, aparținând ARSVOM, precum și alte mijloace de intervenție disponibile.

Din cauza distanței față de țărm, comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate, schimbul de informații fiind realizat prin intermediul unei alte nave aflate în apropiere.

Trei persoane sunt rănite

Cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță din plutele de salvare și recuperați de nava SAR Apollo. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale.

Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia a suferit multiple plăgi și prezenta hemoragie. Potrivit unor surse, răniții sunt marinari filipinezi.

Autoritatea Navală Română a precizat că a fost emis un aviz către navigatori prin care toate navele din zonă sunt avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine față de locul incendiului.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a afirmat că instituțiile statului sunt în alertă și vor stabili circumstanțele, cauzele și eventualele responsabilități ale incidentului, despre care a spus că este „cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a transmis președintele pe rețelele sociale, scrie stirileprotv.ro.